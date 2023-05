Henry Rodriguez et Wilfredo Cordero débarquent à Montréal

Les anciens porte-couleurs des Expos Henry Rodriguez et Wilfredo Cordero seront de passage à Montréal, ce week-end au Stade IGA, pour rencontrer les amateurs et distribuer des autographes dans le cadre de l’événement Sports Hobby Expo.

Ces séances auront lieu samedi et dimanche, entre 11h30 et 13h, et sont organisées par le groupe Expos Fest.

Rodriguez, 55 ans, n’a joué que deux saisons complètes avec les Expos, en 1996 et 1997. Son passage a toutefois été marquant puisqu’il a représenté une fois l’équipe au match des étoiles. Les plus fervents partisans se souviennent par ailleurs de la folie entraînant une pluie soudaine de tablettes de chocolat «Oh Henry!», sur le terrain du Stade olympique, lorsque Rodriguez frappait un circuit à domicile. En fin de carrière, en 2002, le Dominicain était revenu avec les Expos pour une vingtaine de rencontres.

Cordero a aussi effectué deux séjours avec les Expos, le premier de 1992 à 1995. Le joueur d’arrêt-court avait notamment connu du succès durant la fameuse saison écourtée de 1994, lors de laquelle il avait maintenu une moyenne au bâton de ,294 en 110 matchs. Les Expos avaient rapatrié le Portoricain en mai 2002 après qu’il ait été libéré par les Indians de Cleveland.

REUTERS/Christinne Muschi

Les profits engendrés par les séances d’autographes avec Rodriguez et Cordero serviront à amasser des sous pour la nouvelle mission d’Expos Fest : la construction du futur Pavillon Kat Demes. Ce projet a pour objectif d’héberger les familles dont les enfants suivent un traitement de longue durée à l'Hôpital de Montréal pour enfants.