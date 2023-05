Hommage à une mère

La fête des Mères aura lieu demain, et ça m’interpelle plus que d’habitude. Je ressens le besoin de rendre un hommage posthume à la mienne qui est malheureusement décédée il y a quelques années. Malgré les années qui passent, le vide de son départ est encore grand. Tout ce qu’elle a fait pour mon père, mes frères et moi, est inestimable. Elle était tellement généreuse... Ma mère a toujours personnifié pour moi le véritable abandon de soi au profit des autres puisqu’elle a consacré sa vie à notre bien-être.

À l’occasion, elle aimait nous répéter le dicton suivant : « Ce qu’une mère peut faire pour ses dix enfants, ces dix mêmes enfants ne peuvent le faire pour leur mère ». Elle était loin d’avoir tort, puisque les six hommes de sa vie n’ont jamais su la traiter avec tout le mérite qui lui était dû. Lequel était immense croyez-moi !

Avec le recul, je puis sans aucune honte affirmer que c’était elle la plus forte chez nous. Bien sûr, on lui a offert des fleurs et des chocolats de temps en temps, mais certainement pas assez d’amour, de tendresse et d’affection comme elle l’aurait amplement mérité. J’ajouterais aussi qu’elle a certainement manqué d’aide, de compréhension, de soutien, de patience, de respect, de gratitude et de bonté de la part des six hommes de sa vie.

Je dois malheureusement admettre que c’est souvent seulement quand on perd un trésor comme elle, qu’on se rend compte de l’ampleur de la perte, de l’immense vide que cela crée. J’aurais tellement voulu lui témoigner tout cet amour que j’avais pour elle de son vivant. Je le regrette. Merci maman !

De ton fils choyé

Avis à ceux et celles qui ont encore leur maman et qui pourraient profiter de la journée de demain pour ne pas rater le coche auprès de leur maman !