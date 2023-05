Janibek n'est pas le boxeur le plus difficile que Steven Butler a affronté

MANTECA, Californie | Ce n’est pas parce que Janibek Alimkhanuly présente une fiche parfaite de treize victoires en autant de combats professionnels qu’il est imbattable pour autant.

«Sur papier, tu ne peux pas avoir un combat plate entre Butler et Janibek. Ça sera un combat spectaculaire et il va y avoir de l’action.»

Son entraîneur, Rénald Boisvert, croit aussi que Janibek est accessible et que ce n’est pas l’adversaire le plus dangereux auquel son protégé a été opposé.

«Je ne pense pas que c’est l’adversaire le plus difficile que Steven a affronté. Ryota Murata était plus difficile.»

Lacunes

Rénald Boisvert croit que le Kazakh présente des lacunes qui s’opposent favorablement aux forces de Butler.

«Murata avait une garde très étanche tandis que Janibek est un meilleur boxeur, mais il est plus ouvert. Il a des côtés plus vulnérables parce qu’il a les mains basses et qu’il est un peu fendant.»

C’est un élément positif pour Butler qui présente une portée plus longue de trois pouces et demi, ce qui pourrait lui permettre de profiter des ouvertures sans trop s’exposer.

«Je peux te garantir qu’il n’a jamais affronté un gars qui cogne aussi fort que moi dans sa carrière professionnelle.

Meilleure forme

Sous la gouverne de son équipe, le boxeur de 27 ans a mis les bouchées doubles pour réaliser une préparation des plus sérieuses.

«Je suis de loin dans ma meilleure forme que je n’ai jamais été», assure-t-il.

Et on comprend pourquoi quand il explique le genre de séance qu’il pouvait affronter dans le ring.

«On a cherché le meilleur de ce que Janibek pouvait amener. J’ai fait des entraînements où l’adversaire changeait à chaque round, j’avais toujours un gars frais devant moi.

«Je suis serein, calme et apaisé. J’ai fait ce qu’il fallait pendant mon camp d’entraînement. Je peux dire que je n’ai rien négligé.»