La fillette de deux ans n'a pas été excisée selon la DPJ

La DPJ du CIUSSS de la Capitale-Nationale ne retient aucun signalement dans le cas de la fillette qui aurait été présumément victime d’excision, car son évaluation médicale révèle un développement physique «tout à fait normal».

«Par ailleurs, son développement psychomoteur se situe au-delà des attentes selon l’âge», peut-on lire dans un communiqué de la Direction de la protection de la jeunesse.

La semaine dernière, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse avait ouvert une enquête sur ce cas après qu’un CPE ait dénoncé l’inaction de la DPJ dans les médias.

Deux éducatrices avaient constaté la possible excision d’une fillette de deux ans lors d’un changement de couche en octobre dernier. Elles avaient prévenu la DPJ qui avait dit qu’il s’agissait d’un cas «trop délicat», selon les informations du quotidien «La Tribune».

Épreuve traumatisante pour les parents

Dans son communiqué publié ce vendredi, la DPJ a dit offrir du soutien aux parents de l’enfant qui a fait les manchettes malgré elle.

«Les parents ont démontré une très grande collaboration tout au long des démarches d’investigation. Nous leur offrons actuellement des services de soutien afin de les accompagner dans cette épreuve qu’ils vivent de façon traumatisante et blessante. Nous leur souhaitons bon courage et un retour à la vie normale le plus rapidement possible», a indiqué le directeur de la DPJ du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Patrick Corriveau.