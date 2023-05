La picanha, la nouvelle grillade de bœuf à essayer absolument

La picanha est une coupe de bœuf d’origine brésilienne. Depuis quelques années, elle gagne en popularité ici au Québec, et de plus en plus d’adeptes du BBQ découvrent ce trésor caché. Aussi appelé rumsteak, on la retrouve facilement de nos jours dans toutes les bonnes épiceries et les boucheries. Pourquoi cette coupe de bœuf si particulière est-elle appréciée des grillardins ? Le goût très présent du bœuf est sans aucun doute la raison principale. La couche de gras en surface fond délicatement dans la chair lors de la cuisson, ce qui en fait une viande très tendre, juteuse et extrêmement goûteuse. Songez à introduire la picanha lors de vos prochains BBQ, vos invités seront agréablement surpris par la découverte de cette coupe de bœuf. Bon BBQ !

Photo fournie par Philippe Lapointe

Portions : 4

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 20-30 minutes

Température interne : 130oF-155oF

INGRÉDIENTS

1 picanha entière

1 c. à soupe de sel kasher

Sauce aux herbes

1 tasse de persil frais

1⁄4 tasse de menthe fraîche

1 bouquet de ciboulette

1 c. à thé d’ail émincé

1 citron, zeste et jus

1 orange en zeste

1 c. à soupe de jus d’orange

1⁄2 c. à thé de sel fin

1⁄2 c. à thé de poivre noir moulu

1/3 tasse d’huile d’olive

Légumes grillés

Tranches de courgettes

Fenouil en tranches

Quartiers de patates douces

Poivrons rouges coupés grossièrement

Huile d’olive

Sel kasher

TECHNIQUE