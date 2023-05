La Ville de Québec remporte une manche judiciaire contre la présidente de la Fraternité des policiers

La Ville de Québec vient de remporter une manche dans la bataille judiciaire qui l'oppose, depuis deux ans, à la présidente de la Fraternité des policiers, Martine Fortier.

Dans une décision de la Cour supérieure datée du 10 mai, la juge Isabelle Breton a estimé que la décision initiale du 9 juin 2022 du Tribunal administratif du travail (TAT) - favorable à Mme Fortier - était « entachée d’une erreur déraisonnable, puisqu’elle est fondée sur un cadre d’analyse qui n’est pas le bon ».

La juge Breton a donc décidé d’annuler cette décision et de retourner le dossier devant un autre juge administratif du TAT pour « préserver l’apparence d’impartialité ».

Informations « stratégiques »

Le litige a débuté au printemps 2021 lorsque Mme Fortier s’était adressée à des conseillers municipaux pour dénoncer le manque d’effectifs sur le terrain pour empêcher les débordements lors d’un épisode de déconfinement, au parc Victoria, dans Saint-Roch. Son intervention s'était retrouvée dans les médias.

La Ville de Québec a alors demandé une injonction pour empêcher Mme Fortier de dévoiler des informations « stratégiques ». La Municipalité a été déboutée et a par la suite institué une enquête disciplinaire contre la syndicaliste.

Celle-ci s’est tournée vers le TAT pour porter plainte pour représailles subies dans le cadre d’activités syndicales. Martine Fortier a eu gain de cause au TAT en juin 2022, lorsque la juge administrative Line Lanseigne a statué que l'enquête disciplinaire constituait bel et bien une mesure de représailles pour activités syndicales. Or, cette décision vient d’être annulée.

« Non seulement cet exercice du TAT était prématuré, puisque réalisé avant même toute décision de l’employeur, au terme de l’enquête, mais tel n’était pas le rôle du TAT, à ce stade du processus disciplinaire », a tranché la juge Breton, de la Cour supérieure.

Réactions

Appelée à réagir, Martine Fortier s’est dit « déçue » de cette décision. Cela dit, le processus judiciaire est loin d’être terminé, puisque les avocats de la Fraternité réfléchissent en ce moment à la façon la plus judicieuse de la contester, a-t-elle fait valoir.

La présidente de la Fraternité des policiers a de nouveau déploré « l’acharnement » de la Ville de Québec dans ce dossier en insistant sur le temps et l’argent consacré à ces procédures.

À la Ville, on n’a pas voulu faire de commentaires, car le processus judiciaire n’est pas achevé.