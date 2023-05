La Zarra à l’Eurovision : « On défend la francophonie »

À 24 heures de représenter la France au concours Eurovision, la chanteuse québécoise La Zarra affirme se sentir bien, quoiqu’un peu stressée, mais être surtout fière de promouvoir ses racines et la culture francophone sur une scène aussi prestigieuse.

« Je porte aussi le drapeau du Canada, le drapeau du Québec et même du Maroc. Ça me tient énormément à cœur. On est cousins. On défend la francophonie sur la scène de Liverpool, on est le seuls qui chantent en français. Ça veut dire beaucoup, il y a un beau message derrière ça. J’espère réaliser une belle prestation dont on sera fiers au Québec et en France », a dit La Zarra, lors d’un bref entretien avec Le Journal, vendredi.

Les dernières semaines n’ont pas été de tout repos pour celle qui défendra sa chanson Évidemment, samedi soir, à Liverpool, dans une mise en scène flamboyante, comme ont pu le constater les médias européens.

Twitter Eurovision Song Contest - Chloe Hashemi / EBU

Après avoir déclaré forfait à la dernière minute d’un concert faisant office de grande répétition, à Amsterdam, il y a un mois, La Zarra a été la cible de critiques dans la presse française.

Aujourd’hui, elle prend la chose avec un haussement d’épaules.

« On a additionné plein de petits trucs qui étaient à moitié-vrais et beaucoup faux pour créer une histoire. Je comprends, c’est un peu le jeu. Les gens cliquent quand il y a des problèmes et des histoires négatives. Après, j’ai vraiment été protégée par mon équipe. On les a ignorés en se disant que ça va finir par passer. »

Longue disette française

La dernière victoire de la France remonte à 1977. On devine toute la pression que doit ressentir La Zarra, qui compte parmi les favorites avec les représentants de la Suède, de la Finlande et de l’Ukraine, selon les preneurs aux livres.

« Je sens vraiment que les gens y croient », dit-elle.

Ce qu’elle souhaite ? « J’espère assurer sur scène, donner une belle performance, que les gens soient touchés, de pouvoir transmettre beaucoup d’émotions. Parfois, quand tu es stressée, tu es trop dans ta tête. J’espère transcender ça et transcender les gens. »

Votez pour moi

Elle espère aussi que le Québec sera derrière elle. La Zarra tient à le rappeler, l’Eurovision se gagne aussi par le vote du public et les Européens ne sont pas les seuls qui ont droit de parole.

« Au Québec, au Canada et aux États-Unis, le reste du monde, on peut voter pour moi. C’est super important parce que parfois, ce sont des 10 points et des 20 points qui changent tout. »

Le vote est payant et toutes les informations sont disponibles au esc.vote. Au Canada, on peut voir le concours sur la chaine YouTube d’Eurovision.