L’art de rire du monde, avec cette hausse injustifiable du salaire des élus

Simon Jolin-Barrette a présenté le projet de loi qui haussera de 30 % le salaire des élus ainsi que leurs indemnités pour d’autres fonctions parlementaires.

C’est un peu plus de 35 000 $ qui s’ajouteront aux émoluments de presque tous les députés, près de 50 000 $ de plus pour les ministres et 62 000 $ pour le premier ministre.

Le compte de dépenses avoisinant les 40 000 $ avant l’impôt fédéral sera maintenu ainsi que le généreux fonds de pension financé largement par les contribuables, contrairement aux employés de l’État.

Le ministre s’appuierait sur le rapport d’un comité formé de deux ex-élus et d’un spécialiste en ressources humaines pour proposer ce rattrapage faramineux. Selon ses dires, le comité avait toute la latitude pour réaliser ses travaux.

Pourtant, le spécialiste Jérôme Côté affirme que le mandat du comité était restreint, ce qui expliquerait qu’il n’ait pas touché au régime de retraite et aux indemnités pour les dépenses.

Nos députés québécois deviendront les mieux payés des députés provinciaux au Canada. On ne peut pas en dire autant pour les travailleurs.

Plutôt gênant

Le projet de loi caquiste est présenté au moment où plusieurs citoyens souffrent des affres de l’inflation et doivent s’imposer des sacrifices.

Parallèlement, le gouvernement mène des négociations avec ses employés en lésinant sur un rattrapage au chapitre de la rémunération.

Certains avanceront même que la performance du gouvernement devrait lui suggérer de la gêne en matière de hausse de rémunération de ses députés.

Sans verser dans la paie au mérite pour les élus, ces derniers doivent constituer un exemple pour la population et leurs employés.

Le premier ministre Legault a plaidé avec ferveur pour ce rattrapage. Il aurait été plus sage pour lui de compléter sa négociation avec les employés de l’État et d’offrir aux députés un rattrapage comparable aux résultats éventuels de la négociation.

Chose certaine, l’altruisme des élus devrait leur commander de vivre quelques-unes des restrictions que la population doit s’imposer dans un monde économique difficile.

L’arrogance du gouvernement n’a malheureusement pas de frein et François Legault a manqué une bonne occasion de faire preuve de retenue.

Principes directeurs

Il n’est pas facile de discuter en toute sérénité de la rémunération des élus et d’identifier les principes sur lesquels s’appuyer pour les payer justement.

Dans une société où on trouve normal d’octroyer des millions de dollars à un joueur de hockey, on comprend mal qu’un premier ministre doive se contenter d’un salaire minimum. C’est toutefois le prix à payer lorsqu’on s’engage dans le monde politique.

Les députés doivent vivre dans des conditions semblables à leurs commettants sans que leur engagement les appauvrisse en regard de leurs conditions de vie avant d’entrer en politique.

Toucher le salaire et continuer de contribuer au régime de retraite qu’ils avaient avant l’élection, avec une indemnité compensant le temps supplémentaire et les dépenses découlant de la fonction pourraient être convenables.