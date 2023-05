Le cauchemar d’un recruteur

Alain Chainey parle le langage de l’ancien recruteur qu’il a été pendant plus de 20 ans dans la Ligue nationale quand il évalue le dossier de Matvei Michkov. « Il est ce qu’on appelle dans le jargon du métier un scout killer, dit-il en riant. Tu risques de le regretter si tu ne le repêches pas et tu risques de le regretter si tu le fais. »

On connaît le dilemme.

Le HC Sotchi détient les droits de Michkov jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

Ça veut dire pour trois ans encore.

On parle d’un talent supérieur.

« On le dit le joueur le plus talentueux après Connor Bedard », rappelle Chainey.

Pourquoi pas ?

Le Canadien ou toutes autres équipes qui auront la possibilité de repêcher Michkov ont plus de six semaines pour tirer une conclusion.

On parle d’une décision qui aura un impact important pour l’équipe qui le choisira.

Moi, je sais ce que je ferais.

Quand bien même Michkov ne viendrait qu’en Amérique dans trois ans, le jeu en vaut la chandelle.

Alors, oui à Michkov !

Pourvu qu’il soit toujours disponible en cinquième position, évidemment.

On dit qu’il tient de Nikita Kucherov. En termes clairs, ça veut dire que le jeune a de la verve.

Pour ce qui est de son jeu, il capte l’attention. Il aime marquer des buts à la Michigan.

Mais si j’avais un conseil à lui donner, je lui dirais de ne pas en abuser dans la Ligue nationale. Sinon, on va rapidement lui signifier avec fermeté que ce n’est pas toléré ici.

Pas un cas pour tout le monde

En sa qualité d’ancien recruteur et de recruteur en chef des Ducks d’Anaheim, Alain Chainey a eu à débattre des dossiers semblables à celui de Michkov.

« Par expérience, je sais que ça fait peur à certaines équipes, raconte Chainey.

« Les organisations qui veulent gagner le plus rapidement possible n’attendront pas trois ans. Pour les autres, ça leur donne le temps de continuer à développer leurs jeunes joueurs en sachant qu’elles pourront ajouter un joueur de premier plan à leur formation dans quelques années.

« Lorsque je travaillais pour les Ducks, plusieurs équipes ont passé leur tour sur Evgeny Kuznetsov. Les Capitals ont pu le repêcher au 26e rang et Kuznetsov s’est amené à Washington trois ans plus tard. »

Y a-t-il un Kaprizov pour le CH ?

Rien ne dit non plus que le Canadien ne pourrait pas découvrir une perle russe plus tard dans le repêchage comme ça s’est produit pour le Wild du Minnesota avec Kirill Kaprizov, qu’il a repêché au 135e rang en 2015.

Qui plus est, Kaprizov fut découvert par un concours de circonstances. Des recruteurs du Wild se trouvaient en tournée en Russie lorsque de mauvaises conditions climatiques les ont forcés à retarder leur retour.

Ils sont allés voir un match du Metallurg de Novokuznetsk et ils sont tombés sur Kaprizov, qui était une recrue dans la KHL.

Il a fallu qu’ils voient quelque chose de vraiment spécial chez Kaprizov, dont la fiche à sa première saison se composa de seulement quatre buts et autant de mentions d’aide en 31 matchs.

Nick Bobrov, le codirecteur du recrutement du Canadien, a-t-il des lapins semblables dans son chapeau ?

L’avis du propriétaire

Nul doute que l’expertise de Bobrov et ses contacts dans son pays d’origine compteront pour beaucoup dans l’opération Michkov. Geoff Molson aura aussi un mot à dire. Jeff Gorton et Kent Hughes lui demanderont son avis.

Le propriétaire a acheté le concept d’une reconstruction, mais il a une clientèle à satisfaire.

Les amateurs ont été d’une patience d’ange au cours de la dernière saison, mais ça ne durera pas toujours. Ils en voudront plus l’an prochain.

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Si Michkov est disponible pour le Canadien, vous le prenez ou pas ?

L’espoir de la Ville Reine

Photo AFP

Tout le monde prévoyait que les Maple Leafs de Toronto s’endormiraient pour l’été, mercredi soir.

Les journalistes étaient prêts à écrire les nécrologies de Brendan Shanahan, de Kyle Dubas et de Sheldon Keefe. Mais à son premier départ en séries dans la Ligue nationale, le gardien Joseph Woll a redonné un peu de souffle à son équipe.

Le jeune aura de la pression sur les épaules ce soir, où il commencera une première rencontre au Scotiabank Arena.

Repêché en troisième ronde par les Leafs en 2016, Woll a joué trois ans avec Boston College avant de faire le saut chez les professionnels, à l’âge de 21 ans.

Mesurant six pieds trois pouces et pesant plus de 200 livres, il possède le gabarit des gardiens contemporains. Il a très bien fait lors du quatrième match de la série contre les Panthers de la Floride.

On le sentait sûr de lui.

Sur les traces du « chat »

Un match ne fait pas une carrière, bien sûr. Mais à Toronto, où les amateurs s’accrochent au moindre espoir, Woll fait déjà figure de sensation.

Pourrait-il être le gardien venant de l’organisation des Leafs que les partisans attendent depuis si longtemps ?

Déjà, de l’avis de plusieurs observateurs, Woll est le meilleur gardien développé par l’organisation en 35 ans. C’est-à-dire depuis les débuts de Félix Potvin, qui avait ravi le poste de gardien titulaire au célèbre Grant Fuhr.