Le Journal de Québec et TVA vous offrent la chance de gagner un forfait VIP pour la soirée-bénéfice Le don de faire rire au profit de la Fondation Réno-Jouets, le mercredi 7 juin prochain.

Le forfait VIP pour deux (2) personnes, d’une valeur de 1000 $, comprend :

Deux (2) billets pour le souper-spectacle Le don de faire rire, au Théâtre Capitole ;

La nuitée à l’établissement Le Capitole Hôtel, dans une chambre Citadine avec vue sur le Vieux-Québec ;

Un (1) petit-déjeuner américain pour 2 personnes servi au restaurant Il Teatro.

Dans le cadre de la troisième édition de la principale activité de financement de la Fondation Réno-Jouets, Le don de faire rire sera animé par Pascale Robitaille (TVA) et présenté par Renaissance, le mercredi 7 juin 2023 au Capitole de Québec. L’événement sera sous la présidence d’honneur de Sébastien Ménard (Éditeur en chef, Le Journal de Québec) et Alex Harvey (Avocat, BCF Avocats d’affaires).

Depuis 2006, la Fondation pose de petits gestes, un jouet à la fois, redonne le sourire et contribue à l’espoir d’une vie meilleure pour tous les enfants.

Si vous souhaitez soutenir la cause, il est également possible de faire un don ou d’acheter un billet pour soutenir leur mission d’aider plus d’enfants !

C’est un rendez-vous à ne pas manquer le 7 juin prochain au Capitole de Québec !

Ce concours sera en vigueur jusqu’au dimanche 21 mai 2023.

Cliquez ici pour participer.