Le LOV: mon resto préféré pour la fête des mères

La fête des Mères est une fête qui m’a toujours beaucoup touchée. Chaque année, d’aussi loin que je me souvienne, j’adorais aller réveiller ma maman, qui faisait un peu semblant de dormir, avec le petit déjeuner au lit et une carte dessinée à la main. Mes enfants m’offrent la même prétendue surprise.

On est une bande de Calinours chez nous, qui aimons tout ce qui donne l’occasion de sourire, de s’attendrir, se regarder dans les yeux et s’aimer. Les petites attentions, les petits bonheurs, de jolis mots exprimés avec soin, ça me fait si chaud au cœur. On est ensemble, c’est tout.

Servir maman !

Ce jour-là, j’ai congé de tout. Mes ados popotent ou on sort bruncher, j’ai le choix. Cette année, j’ai voté pour le LOV du centre-ville, suivi d’une marche sur le mont Royal. J’avais envie d’essayer ce restaurant, dont les photos de plats sur Instagram me font saliver depuis trop longtemps. Et puis, l’incursion de la star des chefs véganes de Montréal, Christian Ventura, dans ce temple végane m’intriguait.

Le chef autodidacte d’origine mexicaine derrière le célèbre Sushi Momo, à Montréal – où il est plus difficile d’obtenir une table que chez Carbone, à Miami –, a accepté de venir créer en cuisine pour son partenaire d’affaires, Dominic Bujold.

Faut que ce soit bon !

Cette première et délicieuse expérience du nouveau menu saisonnier signé Ventura me donne une seule envie, y retourner avec ma gang.

Le test à l’aveugle du hamburger végane m’a procuré un fun fou. Je ne dirai pas à mon carnivore de fils que ce n’est pas du bœuf. Est-ce parce que son cerveau est occupé à grandir plutôt qu’à réfléchir qu’il ne remarquera rien, ou simplement parce que le burger est une grande réussite ?

Photo fournie par Alexandra Diaz

Le LOV a clairement bénéficié de l’expertise de son nouveau chef exécutif pour que le nouveau menu plaise à tous. La salade la plus « granole » du menu demeure mon plat préféré. Un bol tonique et harmonieux fait de : riz brun, lentilles, quinoa trois couleurs, chou-fleur au curcuma, brocoli au cumin, chou au miso, patate douce, oignons marinés, pomme grenade, chou frisé, purée d’avocat... le tout, accompagné d’une macro-vinaigrette ! Un tour de force dont je me délecterai une fois de plus ce week-end, où je ne lèverai pas un seul petit doigt et me ferai servir ce qui me plaît.

Bonne fête des Mères à toutes !