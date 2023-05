Le Printemps de la musique: conjuguez musique et patrimoine!

Le Printemps de la musique est de retour pour sa huitième édition au cœur du Vieux-Québec les 20 et 21 mai. Prenez part à des parcours musicaux dans une douzaine de lieux patrimoniaux et laissez-vous envoûter par des courts concerts allant de la musique classique au klezmer, en passant par le trad et la musique contemporaine. Le festival propose également un volet jeunesse bonifié avec un parcours pour la famille ainsi que le festival BIG BANG, une expérience musicale unique pour les plus jeunes présentée pour la première fois à Québec. Enfin, on propose également un parcours nocturne dans différentes voûtes du Quartier Petit Champlain. La majorité des activités sont accessibles avec un bracelet gratuit ou à contribution volontaire.

►Pour les détails : printempsdelamusique.ca