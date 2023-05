Legault «fébrile» pour son vote confiance

SHERBROOKE | Conscient d’avoir pris des décisions qui ont pu décevoir, le premier ministre François Legault s’avoue « fébrile » en vue du vote de confiance auquel il se soumettra, ce weekend, devant les militants de son parti réunis à Sherbrooke.

• À lire aussi: La nomination d’un ami de Simon Jolin-Barrette comme juge «crée un malaise sérieux», disent les partis d'opposition

• À lire aussi: Hausse du salaire des élus: François Legault rate la cible

« On est toujours un peu fébrile », a reconnu le chef caquiste, lors d’une mêlée de presse, en marge d’une séance d’autocueillette de tulipes dans une ferme agrotouristique de la région, vendredi après-midi.

PHOTO MARC-ANDRÉ GAGNON

« Ça fait quatre ans et demi que je gouverne. Quand on gouverne, on prend des décisions, on peut décevoir des gens », a continué M. Legault.

À quelle note s’attend le premier ministre? « J’ai vu des gens jouer dans le film », a répondu M. Legault aux journalistes.

Il s’agira de son premier vote de confiance depuis novembre 2014. Il avait alors récolté 97,2% d’appuis. L’exercice, qui devrait se répéter en 2020, avait été annulé en raison de la pandémie.

Somme toute confiant

Somme toute, « je suis confiant que les gens vont m’appuyer », a indiqué le chef caquiste.

Ce test auprès de ses militants survient à un moment où les intentions de vote envers la Coalition avenir Québec sont au plus bas depuis l’élection 2018.

Même si son parti demeure en position dominante, le récent abandon de la promesse phare d’une troisième lien routier entre Québec et Lévis continue de faire des vagues.

L’empressement avec lequel le gouvernement a déposé un projet de loi pour augmenter les salaires des députés de 30 % a aussi fait beaucoup réagir.

« Écoutez, rapidement... Moi ça fait presque 20 ans que je suis en politique et ça fait 20 ans que je parle d’un ajustement qui devrait être fait. [...] Je pense que c’est important que ça soit fait », a relaté M. Legault, lorsque questionné à ce sujet.

Hausse justifiée pour les députés

Même si la hausse devrait entrer en vigueur de façon rétroactive au début du mandat actuel François Legault explique qu’il le fait surtout pour les prochaines générations de députés.

« Je le fais beaucoup pour les pères puis les mères de famille, [...] qui veulent offrir ce qu’il y a de mieux à leur famille et qui ont le droit d’avoir un salaire qui est comparable à ce qu’ils gagneraient dans le secteur privé », a fait valoir le premier ministre.

La rémunération, « dans un système capitaliste » comme le nôtre, fait partie des facteurs de valorisation d’un emploi, et celui de député ne l’est pas suffisamment, a-t-il souligné.

Un premier jab pour le PQ

Le chef caquiste prononcera un discours, dimanche, après le dévoilement du résultat de son vote de confiance.

Il en profitera pour parler d’économie verte, en plus de revenir sur l’importance de « protéger le français, protéger notre identité », a-t-il mentionné, avant d’envoyer un jab à son ancien parti, qui est en remontée dans les sondages.

« On n’est pas obligés d’attendre le Grand Soir comme le Parti Québécois, a insisté M. Legault devant les journalistes. Il y a des gestes qu’on a commencé à poser avec la loi 96, puis il y a des gestes qu’on va continuer de poser avec les exigences concernant la connaissance du français pour les nouveaux arrivants. »

PHOTO MARC-ANDRÉ GAGNON

Le premier ministre a été accueilli un peu plus tôt à l’hôtel de ville de Sherbrooke, par la mairesse Évelyne Beaudin.

Devant les caméras, M. Legault a évoqué la possibilité d’agrandir la zone d’innovation de Sherbrooke quantique. Ils ont aussi discuté de fiscalité municipale. Il a toutefois fermé la porte à un nouveau transfert financier.

« À un moment donné, il faut être réaliste, il n’y a pas de marge de manœuvre au gouvernement du Québec, a-t-il tranché. Donc de dire : "il faudrait que vous nous transfériez plus d’argent", ça voudrait dire augmenter les impôts puis les impôts sont déjà dans le plafond au Québec". »