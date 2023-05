Les Galeries de la Capitale: événement Mamans Inspirantes

Du 5 au 7 mai, avait lieu l’événement MAMANS INSPIRANTES dans les Galeries de la Capitale. Le weekend précédent la fête des mères, l’événement mettait en vedette plusieurs belles compagnies d’ici : Belle au Pluriel, FL cire de coco, DoTerra, Strom Spa, Dot & Lil, MYNI, Chocolaterie DouceSoeur, Food Crayon, 4 U Maternity & Abricoco, Cocooning Love, Prenato et Nyma Bio. Sur place également se trouvait un marché de fleurs et des conférences inspirantes pour les mamans. L’événement était en soutien à l’organisme Vide ta sacoche. Merci aux généreux donateurs. Merci également aux partenaires et fidèle clientèle pour leur présence à l’événement.