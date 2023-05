L'Ukraine dit avoir repris jusqu'à deux kilomètres autour de Bakhmout

Les forces de Kyïv ont avancé de deux kilomètres autour de la ville de Bakhmout, épicentre des combats dans l'Est de l'Ukraine, a annoncé vendredi la vice-ministre ukrainienne de la Défense.

«L'ennemi a subi des pertes humaines importantes. Nos forces de défense ont progressé de deux kilomètres près de Bakhmout», a affirmé Ganna Malyar dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. «Nous n'avons perdu aucune position dans Bakhmout cette semaine», a-t-elle ajouté.

Ces déclarations interviennent après qu'un autre haut responsable militaire ukrainien a déclaré mercredi que les forces russes avaient reculé de certaines zones proches de Bakhmout suite à des contre-attaques des forces de Kyïv.

Mais la Russie a nié jeudi soir toute percée de ses défenses par les forces ukrainiennes. «Les déclarations diffusées par des chaînes Telegram individuelles sur des "percées des défenses" qui auraient eu lieu dans diverses parties de la ligne de contact ne correspondent pas à la réalité», a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Le ministère russe n'a cependant pas mentionné les informations faisant état d'un recul russe près de Bakhmout, se contentant d'indiquer que «des détachements d'assaut continuent de libérer la partie Ouest» de la ville où sont situées les dernières poches ukrainiennes.

Le groupe paramilitaire russe Wagner, qui dirige l'assaut terrestre de Moscou contre Bakhmout, s'est récemment plaint de pénuries de munitions et a menacé de se retirer s'il ne reçoit davantage de soutien de Moscou.

L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), basé aux États-Unis, a indiqué vendredi dans une analyse que Kiev avait «probablement percé certaines lignes russes lors de contre-attaques près de Bakhmout».

La bataille pour Bakhmout (environ 70 000 habitants avant la guerre), ville dévastée et contrôlée à environ 80 % par les forces russes, est la plus longue et la plus meurtrière depuis le début de l'invasion russe lancée en février 2022.