Marc Ramsay a aidé Steven Butler à canaliser son intensité

MANTECA, Californie | À la conférence de presse de jeudi, Steven Butler a soutenu le regard de Janibek Alimkhanuly pendant une bonne minute. Ça, c’est de l’intensité.

C’est nécessaire pour un boxeur, mais encore faut-il savoir comment la gérer.

«Le plus grand adversaire de Steven, c’est lui-même, soutenait son père Clint jeudi matin. Il a commencé à le réaliser et dans la dernière année, il a commencé à retrouver son identité qu’il avait peut-être perdue. C’est primordial dans la vie.»

Son entraîneur, Rénald Boisvert, le connaît depuis ses débuts au club de boxe Champion, et le jeune Steven était déjà comme ça même à 11 ou 12 ans.

«Steven a une intensité très grande et il doit apprendre à contrôler ça. Plus il va la contrôler, mieux il pourra l’utiliser et meilleur il sera.»

Aide de Ramsay

Si Steven Butler a un peu moins l’air d’un geyser d’émotions que par le passé, c’est parce qu’il a eu de l’aide, explique Rénald Boisvert.

«Marc Ramsay a joué un rôle assez important pour l’aider à canaliser ses énergies. C’est sa force, il calme les boxeurs et les aide à canaliser leur intensité.»

Maintenant âgé de 27 ans, Steven Butler a aussi mûri comme homme.

«La maturité est un terme un peu fourre-tout, mais il y a comme une rencontre entre le cérébral et l’émotivité, et ils se comprennent», explique Boisvert.

Gérer le combat

Ramsay a de son côté soutenu qu’il avait essentiellement agi comme superviseur du camp d’entraînement parce que Rénald Boisvert avait fait un solide boulot sur le plan sportif.

Même si c’est sa première collaboration avec Butler, Ramsay s’est rapidement bien entendu avec le boxeur, puisqu’ils ont des histoires qui se ressemblent.

Il y a donc eu beaucoup de discussions entre les deux hommes pour que Butler gère bien ses émotions dans le ring.

«Au haut niveau, oui, il y a la force et l’émotion, mais ça prend plus que ça. On a parlé, je lui ai expliqué comment gérer les choses. Mais il ne faut pas castrer le boxeur, on a besoin de son côté rugueux et arrogant, mais il faut gérer les moments avec un plan d’attaque.»