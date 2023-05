Marie Carrier inc.: Des produits d’ici axés sur le bien-être

Le 4 mai avait lieu le lancement de la compagnie Marie Carrier Inc. à l’Hôtel Bonne Entente. Axée sur le bien-être, l’entreprise offre des produits corporels et sensoriels entièrement faits à la main, formulés avec de la matière naturelle et développés avec une réflexion scientifique. Marie est biologiste de formation avec plus de 25 années d’expérience dans le domaine des cosmétiques et du bien-être. C’est en janvier 2023 que Marie Carrier Inc. a pris son envol. Avec l’aide d’Alexandra Painchaud, directrice du développement et des ventes, l’image de marque et les trois gammes offertes aujourd’hui ont été créées : Cosmetica, Officina et Aroma.

