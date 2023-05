Michael J. Fox se confie sur son lot de drames personnels

En entrevue au magazine Variety, l’acteur Michael J. Fox est clair : s’il est toujours vivant, c’est grâce à sa famille.

« J'ai perdu des membres de ma famille, j’ai perdu mon chien, j'ai perdu la liberté, j'ai perdu la santé, confie le comédien de 61ans. J'hésite à utiliser le terme « dépression », car je ne suis pas qualifié pour me diagnostiquer, mais tous les signes étaient là. »

L’interprète de Marty McFly - qui a été mis au courant de sa maladie en 1991, à l’âge de 29 ans - a longtemps noyé sa peine dans l’alcool. Le moment où les paparazzis l’ont forcé à déclarer publiquement qu’il était atteint de la maladie de Parkinson fut particulièrement pénible pour la vedette montante qu’il était.

Sobre depuis plus de 30 ans, l’acteur dit devoir tout à sa femme, Tracy Pollan et à ses quatre enfants, Sam, Esmé, Schuyler et Aquinnah.

Il a reçu, depuis, des prix Emmys, des Golden Globes et un Oscar honorifique pour son plaidoyer pour la recherche sur le Parkinson.

AFP

Éternel optimiste

Michael J. Fox admet trouver difficile de gérer le manque d’intimité venant avec la présence constante d’assistants autour de lui, au cas où il tomberait.

« Je me suis cassé l'épaule, je l'ai fait remplacer. J'ai cassé ce coude et cette main. J'ai eu une infection qui a failli me coûter ce doigt. Je me suis cassé le visage. J'ai cassé cet humérus, et c'était nul », raconte la vedette des films Retour vers le futur, toujours en entrevue au magazine Variety.

Il a aussi subi une opération à la colonne vertébrale en 2018, pour retirer une tumeur.

Pourtant, Michael J. Fox, le résilient, se décrit comme un éternel optimiste. « Je suis toujours heureux de vivre une autre journée et de faire partie des choses », dit-il.

Aux gens qui seraient portés à le qualifier de héros, il répond : « C'est juste une belle façon pour les gens de me faire savoir qu'ils sont émus par mon acceptation et par la manière dont j'ai essayé de faire une différence. »

« Mais peu importe à quel point je suis assis ici et je vous parle de la manière dont je l'ai accepté philosophiquement (...), la maladie de Parkinson continue de me botter le cul. Je ne gagnerai pas à ça. Je vais perdre. Mais, il y a beaucoup à gagner dans la défaite. »

-Le film documentaire Tenace L’histoire de Michael J. Fox a été déposé aujourd’hui, vendredi, sur la plateforme Apple TV.