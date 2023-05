«Je considère que ma famille a été abandonnée»: fort témoignage de la mère de Norah et Romy en conclusion d'enquête publique

La mère de Norah et Romy Carpentier a livré un fort témoignage à la clôture de l’enquête publique sur la mort des petites, déplorant que plusieurs des problèmes soulevés en cours d’enquête aient «anéanti les chances» de retrouver sa famille en vie.

Problèmes de communication, travail en silo, manque d’effectifs, dédoublement du travail des enquêteurs, mauvaises décisions en opposition aux lignes directrices, agents non adéquatement formés; la liste des récriminations d’Amélie Lemieux au terme des 50 témoignages entendus est longue.

Photo Pierre-Paul Biron

«Dans le cadre de l’enquête, j’ai appris que plusieurs structures ont été changées, améliorées ou créées à la suite du décès de mes filles. Pourquoi Norah et Romy n’ont-elles pas eu droit à cette chance», questionne la mère en deuil, qualifiant sa confiance envers le système de «nulle» à la suite de ces constats.

Urgence immédiate

Choquée que plusieurs intervenants aient ramené à l’avant-plan le fait qu’elle ait affirmé en début d’enquête que «Martin aimait ses enfants», Amélie Lemieux a tenu à recentrer la question que devra se poser le coroner. Deux enfants impliquées dans un accident d’auto peu avant 21h, possiblement blessées, introuvables, est-ce normal?

Pierre-Paul Biron

Pour Amélie Lemieux, la réponse est claire : l’urgence était là dès les premières minutes.

«Étant donné que Martin n’avait pas de dossier criminel, de propos suicidaires clairs et qu’il n’avait pas d’antécédents de violence, ces éléments ont joué contre nous», observe-t-elle, concluant sur un constat troublant, mais important.

«Les policiers ne semblent pas avoir accordé toute l’importance requise à la disparition de mes enfants. [...] Je considère que ma famille a été abandonnée, car j’ai dit la vérité sur ce que je connaissais de Martin par rapport à mes filles.»

«Chaque soir, j’embrasse deux urnes»

Amélie Lemieux a aussi tenu à rappeler au coroner à quel point elle ne fait que survivre plutôt que vivre depuis la soirée fatidique du 8 juillet 2020.

«Chaque soir, avant de me coucher, j’embrasse deux urnes. Parfois je les berce en leur disant combien je regrette de ne pas avoir pu prendre leur place», a confié en larmes la mère de Norah et Romy. «On m’a volé notre avenir.»

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Hantée par des cauchemars récurrents, Mme Lemieux a décrit en des termes durs son quotidien, insistant visiblement pour faire comprendre aux parties intéressées la détresse qui l’habite depuis ce jour où on n’a pu sauver ses filles.

«Quand je ferme les yeux, je vois Martin frapper mes bébés. J’ai beau crier, il n’arrête pas», a raconté avec émotion la mère, brisée, ajoutant être hantée à l’idée de ne pas savoir ce que les petites ont pu vivre entre l’accident et leur mort tragique.

«Si elles étaient blessées. Si elles ont eu faim. Si elles m’ont demandée. Je n’étais pas auprès de mes filles.»

Un rapport prêt à l’automne: Le coroner Luc Malouin s’est engagé à dévoiler ses recommandations le plus rapidement possible

Près de 50 témoins entendus, 18 journées d’audiences, des représentations de 8 parties intéressées, 880 pièces de preuve produites déposées. C’est une tâche titanesque qui attend le coroner Luc Malouin d’ici l’automne pour en venir à ses recommandations à la suite de la mort de Norah et Romy Carpentier.

Photo Pierre-Paul Biron

Me Malouin a laissé jusqu’au 22 juin aux parties intéressées pour soumettre leurs représentations écrites à la suite des témoignages entendus lors de l’enquête. «Comme c’est un dossier complexe, je n’imposerai pas de limite, mais ne m’envoyez pas 300 pages, allez à l’essentiel», les a-t-il prévenus.

Le coroner se laissera ensuite quelques mois pour analyser l’ensemble de la preuve et les positions des parties pour accoucher d’un rapport qui sera très attendu. On ne doit toutefois pas s’attendre à des critiques envers le dévouement et l’implication des acteurs du dossier a-t-il rappelé en conclusion vendredi.

«Jamais je ne mettrai en doute la volonté et la bonne foi des gens qui ont travaillé dans le dossier. Ont-ils pris des bonnes ou moins bonnes décisions, je le trancherai dans mon rapport, mais jamais je ne remettrai en doute leur volonté», a expliqué Me Malouin.

Représentations des parties

Vendredi matin, les parties intéressées ont donné un avant-goût de leurs positions dans des plaidoiries préliminaires condensées à 20 minutes chacune.

Pour l’avocat d’Amélie Lemieux, il est évident que les autorités ont manqué à leur devoir en juillet 2020.

«C’est excessivement difficile de constater à quel point c’est une succession d’omissions et de manquements qui ont contribué à générer des délais qui sont inacceptables», a insisté Me Jean-François Leroux, invitant la Sûreté du Québec à apprendre «à marcher et à mâcher de la gomme en même temps» quand vient le temps de déployer des structures d’enquête et de recherche en simultané.

Photo d'archives, Annie T. Roussel

Du côté de l’Association des policiers et policières provinciaux du Québec, on a invité le coroner à se pencher sur les coupures d’effectifs en recherches à la SQ, déplorant les heures supplémentaires et la perte d’expertise dans ce secteur névralgique.

«Nous recommandons que la SQ procède à l’embauche de nouveaux agents. [...] Le Québec le mérite», a souligné Me Guillaume Lajoie.

L’Association professionnelle des officiers de la SQ s’est quant à elle à nouveau attaquée à la crédibilité de l’expert Alain Croteau, estimant que la partialité de ce dernier le disqualifiait d’office.

Pierre-Paul Biron

«Il aurait dû tenir davantage compte de la preuve», a martelé Me Daniel Rochefort, arguant qu’un expert ne pouvait avoir de sentiment en lien avec un dossier. «Ça doit être un robot.»