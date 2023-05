Opéra de Québec : Le papillon s’envole!

Une fois de plus, la popularité du chef d’œuvre de Puccini ne se dément pas. Les billets se sont envolés rapidement pour la dernière production de la saison de l’Opéra de Québec, Madama Butterfly, présentée les 13, 16, 18 et 20 mai 2023. Il est aussi possible de voir la jeune cheffe Clelia Cafiero dans une classe de maître ouverte au public le 15 mai, à la salle Henri-Gagnon du pavillon Louis-Jacques-Casault à 19 h. Profitant sa venue pour la production de Madama Butterfly, l’Opéra de Québec offre l’occasion aux jeunes artistes lyriques de la ville de Québec de performer devant cette artiste de renommée internationale et de recevoir ses conseils. Cette classe de maître est l'occasion de perfectionner le style, la langue et les subtilités de l’opéra italien auprès d’une mentore spécialisée dans ce répertoire. Cet évènement est innovateur et enrichissant par la participation d’un pianiste-accompagnateur de la relève permettant de découvrir le métier de chef de chant. La classe est ouverte au public. La classe est rendue possible grâce au soutien de la Faculté de musique de l’Université Laval et de Première Ovation.

►Les détails sur operadequebec.com.