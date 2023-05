Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 13 mai qui en valent le détour.

Arts martiaux mixtes: Anthony Smith c. Johnny Walker

AFP

Ce duel entre deux expérimentés marchands de K.-O. de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) sera l’avant-dernier combat du gala présenté à Charlotte, en Caroline du Nord. Smith (36-17) et Walker (20-7) figurent respectivement aux cinquième et septième rangs des poids mi-lourds. Les preneurs aux livres ne s’attendent pas à ce que le combat atteigne la limite, et avec raison : l’Américain et le Brésilien n’ont pas froid aux yeux et ont l’habitude d’envoyer leur adversaire au tapis tôt dans leurs combats. Grâce à un avantage de six pouces sur le plan de la portée, Walker pourrait garder «Lionheart» à distance et l’ensevelir de «jabs».

Prédiction: Victoire de Johnny Walker par K.-O., T.-K.-O. ou disqualification - 2,70

Hockey: Kraken de Seattle c. Stars de Dallas

Getty Images via AFP

Pour la deuxième fois de sa jeune histoire, le Kraken se retrouve dos au mur, tirant de l’arrière 3 à 2 dans cette série de deuxième tour. La première fois, la troupe de Dave Hakstol avait surpris l’Avalanche du Colorado 2 à 1 lors du match ultime de leur affrontement de première ronde. Elle devra cette fois résoudre l'énigme de Jake Oettinger. Depuis qu’il a accordé cinq filets lors du premier match du deuxième tour, il n’a pas alloué plus de trois réussites en un duel. S’il a véritablement été coulé dans le même moule que Carey Price, à qui il est souvent comparé, le jeune portier canadien saura fermer la porte. Son taux d’efficacité de ,930 en 20 duels d’après-saison laisse entrevoir une grande performance samedi.

Prédiction: Total de buts (Kraken de Seattle) - Moins de 3,0 - 1,68

Tennis: Albert Ramos-Vinolas c. Carlos Alcaraz

AFP

Alcaraz a des allures de rouleau compresseur par les temps qui courent. Lors de ses récents sacres sur terre battue à Barcelone et Madrid, il n’a perdu que deux petites manches en 11 duels. En raison d’une blessure, le prodige de 20 ans n’avait pas participé au tournoi de Rome l’an dernier et il fera tout pour ajouter une couronne à son impressionnant palmarès. Sans être un poison pour son compatriote, Ramos-Vinolas a l’habitude de lui donner des ennuis. Parmi leurs trois rencontres en carrière, deux d'entre elles ont nécessité une manche ultime, dont à Roland-Garros en 2022. L’athlète de 35 ans est un spécialiste de la terre battue, ayant remporté 61,8 % de ses duels en carrière sur cette surface. Il serait extrêmement surprenant qu’il vienne à bout d’Alcaraz, mais il pourrait lui compliquer les choses, en bon vétéran.

Prédiction: Victoire en trois manches de Carlos Alcaraz - 6,40