Privé des Jeux olympiques à cause du régime de Castro, cet haltérophile cubain maintenant au Québec pourrait revivre son rêve grâce à ses enfants

Privé d’une participation aux Olympiques de 1984 et de 1988 en raison du boycottage du régime castriste, un haltérophile cubain qui a trouvé refuge au Canada en 1987 pourrait vivre son rêve par l’intermédiaire de deux de ses enfants qui cognent à la porte des Jeux de Paris de 2024.

Champion cubain à neuf reprises chez les lourds, médaillé d’or aux Jeux panaméricains en 1983 et cinquième au championnat mondial en 1983 à Moscou, Ciro Ibanez a profité d’un vol entre l’Allemagne de l’Est et Gander (Terre-Neuve-et-Labrador) au retour d’une compétition pour s’enfuir et demander le statut de réfugié.

À l’époque, les vols provenant de l’Europe en direction des Amériques s’arrêtaient à Gander pour faire le plein et il en a profité pour fausser compagnie à l’équipe cubaine.

À Montréal, il a retrouvé le triple olympien Denis Garon qui a terminé en sixième place aux Jeux de Séoul en 1988 et avec qui il avait noué des liens d’amitié au fil des ans. Après des arrêts en Espagne et en France pendant plus de dix ans, Ibanez est revenu à Montréal en 2012 et a fondé le club Beyondlifting en 2018 où il forme la relève en compagnie de son épouse.

« La dictature dure depuis 64 ans et je suis passé à travers le fait de ne pas participer aux Jeux olympiques, mais je tente de redonner aux autres ce que je n’ai pas eu, raconte le paternel. Je ne suis pas le seul qui a écopé. Le boxeur Teofilo Stevenson aurait dû gagner deux titres olympiques de plus. »

Champion olympique à trois reprises chez les poids lourds, dont un en 1976 à Montréal, et considéré parmi les plus grands boxeurs de l’histoire, Stevenson est décédé d’une crise cardiaque en 2012 à l’âge de 60 ans.

Champion mondial

Après un premier passage de huit ans au Canada, Ibanez qui a obtenu sa citoyenneté canadienne en 1996 a répondu à l’appel d’un ancien collègue cubain et s’est joint à la Fédération catalane comme directeur technique où il a rencontré son épouse Abigail Guerrero Gonzalez en 1998 qui a remporté le championnat mondial de crossfit à Montréal en 2019.

Par la suite, il s’est joint à l’équipe de France et mené Vencelas Dabaya à la quatrième place aux Jeux d’Athènes en 2004. Dabaya a remporté l’or au mondial en 2006 et l’argent aux Jeux de Pékin en 2008.

« On se parle encore toutes les semaines et il est venu donner des cliniques à Montréal. »

Des débuts tardifs

Même si elle n’a amorcé l’haltérophilie qu’en 2019, Rosalie Dumas se pointe au deuxième rang à l’échelle canadienne chez les 81 kg.

En compagnie de son frère Brayan Ibanez-Guerrero âgé de 16 ans, elle a été choisie au sein de l’équipe canadienne qui prendra part au Grand Prix de La Havane en juin, première sélection en vue des Jeux de Paris.

Il y a aussi la plus jeune Emily qui a écrit une page d’histoire des mondiaux jeunesse et qui rêve aux Jeux.

Elle devra toutefois patienter jusqu’en 2028 en raison de son âge.

« En raison de tous les sacrifices que mes parents ont faits, j’aimerais représenter ma famille aux Jeux et remporter une médaille olympique, raconte Brayan. Je m’entraîne fort tous les jours pour atteindre mon objectif. Je vis le moment présent et ma tête ne se rend pas jusqu’aux Jeux de 2028. »

Rosalie, elle, voit jusqu’en 2028.

« Comme les sœurs Dufour-Lapointe en ski acrobatique, ça serait vraiment incroyable si on pouvait participer tous les trois aux Jeux de 2028. J’aurai 32 ans à Paris, mais je ne ferme pas la porte pour 2028. Plus jeune, je rêvais aux Jeux sans savoir dans quel sport. En reprenant le sport en 2019, j’accomplis mon rêve de petite fille et ça rend heureux l’enfant en moi. Il n’est jamais trop tard et c’est pourquoi j’ai foncé. »

Un papa fier

Très heureux des progrès de sa progéniture, Ibanez demeure réaliste.

« Je suis fier d’eux, mais je suis inquiet, parce que ça comporte beaucoup de pression et de discipline. Ça me stresse un peu les Jeux, mais c’est leur choix. Pour Brayan, je trouve que 2024 est trop tôt et que les possibilités sont minces, mais tout est possible quand tu as un objectif en tête. »

Une page d’histoire pour une jeune de 12 ans

Après que son frère aîné eut procuré la première médaille de l’histoire du Canada au championnat mondial jeunesse l’an dernier, la jeune sœur âgée de tout juste 12 ans est devenue la plus jeune médaillée de l’événement il y a quelques semaines à Durrës en Albanie.

Plus jeune participante, Emily Ibanez Guerrero n’a pas été impressionnée par ses adversaires, qui étaient âgées de 16 et 17 ans.

« Je suis vraiment contente. Ce n’était pas une surprise d’être la plus jeune. Je me suis vraiment battue pour ma médaille. Ce n’était pas facile en raison de la différence d’âge et de l’adversité, mais je voulais faire comme mon frère qui a gagné une médaille l’an dernier et qui est mon modèle. »

Avec un combiné de 177 kg, elle a réussi un record personnel qui lui a permis de remporter le bronze.

Gymnaste, Ibanez Guerrero s’est rapidement tourné vers l’haltérophilie à l’âge de 5 ans.

« Quand mon frère est parti, moi aussi je voulais partir, explique-t-elle. J’ai pris mon frère comme exemple. J’aime beaucoup le sport individuel et compétitionner contre moi-même. J’aime beaucoup l’adrénaline qui monte en moi quand je me retrouve sous la barre. »

Dès l’âge de 6 ans

Née le 27 décembre, la jeune fille aurait dû patienter un an de plus si elle était née cinq jours plus tard. Seulement les athlètes nés à partir de 2010 étaient admissibles. Parmi les 12 participantes chez les moins de 55 kg, il n’y avait aucune fille de moins de 16 ans.

Même si elle réussit les poids nécessaires, elle devra patienter jusqu’à l’âge de 15 ans avant de pouvoir participer au championnat mondial junior.

Emily a débuté l’haltérophilie à l’âge de six ans. Certains pourraient croire que c’est trop jeune, mais sa mère et entraîneuse Abigail Guerrero Gonzalez explique qu’il y a un travail important qui a été fait en amont.

« Il y a beaucoup de travail qui a été fait avant de soulever des poids. Emily pratique l’haltérophilie de façon plus sérieuse depuis l’âge de 8 ans. À 9 et 10 ans, elle soulevait des petits poids, ce qui favorise beaucoup la technique. À cet âge, la préparation est plus importante que la force. J’entraîne des enfants depuis l’âge de 25 ans et les parents me font confiance. »

Son frère en cinquième place

Premier médaillé canadien en 2022, Brayan a fait le saut chez les moins de 81 kg dans l’espoir de réussir son standard pour être retenu au sein de l’équipe canadienne en prévision du Grand Prix de La Havane qui aura lieu en juin.

Déçu de sa cinquième place, il a toutefois obtenu un poids combiné de 298 kg, ce qui lui a valu une invitation pour le Grand Prix.

Une autre membre du club Beyondlifting, Ivy-Marie Brustello Buzinhani, a été couronnée chez les moins de 40 kg.

Quand le loisir se transforme en passion

Le désir de pratiquer une activité familiale pour se rapprocher de ses jeunes frère et sœur ainsi que de son père pourrait lui ouvrir les portes des Jeux olympiques de 2024 à Paris.

Même si son père baigne dans l’haltérophilie depuis l’âge de 13 ans et qu’il a connu une brillante carrière sous les couleurs de Cuba, Rosalie Dumas n’avait jamais touché à une barre d’haltérophilie avant 2019.

Six mois plus tard, l’activité familiale prenait une tout autre tournure.

« Je voulais partager une activité commune avec mon frère et ma sœur et me rapprocher de mon père, raconte Rosalie qui a commencé l’haltérophilie à l’âge de 27 ans. Je me suis mise en forme et j’ai vu que j’étais bonne. À compter de mars 2019, je me suis fixé des objectifs et j’ai débuté au rythme de deux entraînements par jour. »

Détentrice d’un baccalauréat en sciences politiques de l’Université de Montréal et d’une maîtrise en gestion de projets de l’Université de Barcelone, Dumas a reporté son entrée sur le marché du travail dans l’optique de se qualifier pour les Jeux de Paris.

Deuxième au pays

« Je n’ai pas pris une semaine de vacances depuis septembre 2019, souligne-t-elle. À mon âge, je n’ai pas 50 chances d’aller aux Olympiques. Toute ma vie tourne maintenant autour de l’haltérophilie. Je consomme zéro alcool et je favorise une alimentation la plus saine possible. Je dors dix heures par jour et mon hygiène de vie est dirigée à 100 % vers mon entraînement. C’est presque qu’une vie militaire, mais c’est mon choix. »

Ses efforts et sa discipline donnent des résultats. Dans une compétition en Nouvelle-Écosse chez les 87 kg, elle a devancé l’Olympienne Kristel Ngarlem.

« Quand j’ai décidé de pousser après ma première qualification au championnat canadien, j’ai parlé à mon père des Jeux de Paris, indique-t-elle. Il m’a dit que c’était possible, mais que rien ne me serait donné. »

Dans son cheminement vers la Ville Lumière, Dumas évolue maintenant chez les 81 kg. Au championnat canadien du 19 au 21 mai en Ontario et à Cuba en juin lors du Grand Prix de La Havane, Dumas croisera le fer avec Maya Laylor qui est la meilleure Canadienne actuellement chez les 81 kg.

L’Ontarienne a soulevé 238 kg lors du Championnat panaméricain en Argentine il y a quelques semaines alors que Dumas a réussi 235 kg en Nouvelle-Écosse.

« J’ai hâte au face à face, image-t-elle. C’est motivant de me retrouver si près d’elle. Je ne veux pas la battre par 1 kg parce que je vais avoir besoin de 245 ou 250 kg pour me hisser dans le top 8 mondial et avoir une chance de me qualifier pour Paris. Ça me motive. Je dois améliorer ma technique. »

Des questions en arrière-plan

Sa progression à vitesse grand V soulève des questions dans un sport dont l’image a été ternie par de nombreux cas de dopage au fil des ans.

« Il y a des questions qui se posent, reconnaît-elle, mais jamais dans mon visage. Je n’ai aucun problème à montrer le résultat de mes tests antidopage. »