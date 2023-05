Remparts: un «tailgate» très populaire à Québec

Bondée par des centaines de fans enthousiastes, la place Jean-Béliveau ressemblait certainement au projet imaginé par ses concepteurs vendredi soir.

Venus de partout pour célébrer leur amour du hockey, les partisans voulaient également montrer leur appui aux Remparts de Québec, toujours invaincus après 12 matchs en séries éliminatoires. Sous un magnifique 20°C, le site s’est animé rapidement.

Outre les chandails de l’équipe locale, ce sont ceux des Nordiques ou de l’Avalanche avec le 33 de Patrick Roy qui avaient la faveur populaire.

Une fête

Vers 17 h, une foule très nombreuse a envahi l’espace devant le Centre Vidéotron pour ce premier duel de la grande finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Le logo des « Diables rouges » bien rasé sur le crâne, Kevin Girard n’était pas peu fier de sa nouvelle coiffure.

« C’est ma blonde qui l’a fait ! Ça va être serré comme game », a-t-il lancé.

Avec des prix très raisonnables pour la bière, les hot-dogs et les ailes à l’extérieur, les familles ont pu s’amuser sans se ruiner.

« Je préfère le hockey, c’est plus intense que le baseball », a expliqué Émile Fournier, qui portait sa casquette des Blue Jays de Toronto.

Un scénario de rêve

Après une saison tourmentée, la LHJMQ ne pouvait rêver à un meilleur scénario pour effacer des épisodes moins glorieux. Officiellement en poste depuis cinq jours à peine, le commissaire Mario Cecchini savourait cette belle réussite.

« C’est un tailgate extraordinaire avec une foule record. À Halifax, on s’attend à la même chose. Il fait chaud et ça va vraiment être spécial », a-t-il mentionné.

Le successeur de Gilles Courteau, qui a démissionné cet hiver après un règne de 37 ans, était heureux d’entendre parler uniquement de hockey.

« Ça fait beaucoup de bien. On parle de performance et les fans réagissent bien. Les gens voient qu’on s’affaire à corriger tout ça et ils sont là pour nous supporter. Ça devient une belle célébration. Le timing ne s’invente pas. »

Cecchini, ancien président des Alouettes de Montréal, a assuré la présidence par intérim du club de football pendant le processus de vente de l’équipe. Son arrivée dans le monde du monde avait été annoncée en mars dernier.

Salle comble

Après un réchauffement agréable, les portes de l’amphithéâtre se sont ouvertes pour une salle comble de plus de 18 000 personnes. Tous les supporteurs ou presque ont prédit une victoire des Remparts.

Pour ceux qui n’ont pas trouvé de billets, la partie était diffusée dehors sur écran géant. La Coupe Stanley n’est pas à l’enjeu mais l’ambiance dans la Vieille Capitale a atteint un sommet inégalé depuis fort longtemps.

Un second rassemblement d’avant-match est prévu ce soir pour le deuxième affrontement.