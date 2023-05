Sean Farrell, Lane Hutson et les Américains commencent bien le Mondial de l'IIHF

Les États-Unis ont dû effectuer une courte remontée pour venir à bout de la Finlande par la marque de 4 à 1 à leur premier match du Championnat du monde de hockey masculin, vendredi, à Tampere.

Les espoirs du Canadien de Montréal Sean Farrell et Lane Hutson ainsi que leurs coéquipiers ont bien amorcé ce tournoi face à un adversaire difficile. Jouant à domicile, les Finlandais ont brisé la glace en fin de première période grâce à Teemu Hartikainen, mais Casey DeSmith s’est ensuite dressé contre toutes leurs attaques.

Les 40 dernières minutes ont été l’affaire des visiteurs. Alex Tuch et Rocco Grimaldi ont uni leurs efforts au troisième vingt pour inscrire un superbe but. Drew O’Connor et Cutter Gauthier ont également fait mouche face aux champions en titre du tournoi.

Tuch a complété la marque dans un filet désert, permettant à O’Connor d’obtenir un troisième point.

Hutson pensait bien avoir obtenu son premier point du tournoi en première période, mais le but de Matt Coronato a été refusé après la révision vidéo. Le jeune défenseur y est allé d’une jolie passe à l’aveuglette pour l’attaquant, qui a décoché de loin. Ce lancer a dévié derrière Emil Larmi, mais les officiels ont jugé que Michael Eyssimont avait nui au travail du gardien finlandais en se plaçant près de son demi-cercle.

Farrell n’a pas été beaucoup utilisé par l’entraîneur-chef David Quinn, passant 11 min 12 s sur la patinoire. Hutson, quant à lui, a joué 15 min 12 s.

La Finlande disputera son prochain duel samedi contre l’Allemagne, tandis que les Américains affronteront les Hongrois le lendemain.

La Tchéquie bat son grand rival

Du côté de Riga, tous les buts ont été inscrits en première période dans une victoire de 3 à 2 de la Tchéquie sur la Slovaquie, dans un match du groupe B, celui du Canada.

Lukas Sedlak a mené les siens avec un doublé et le vétéran Roman Cervenka a inscrit l’autre filet tchèque. Martin Chromiak et Mislav Rosandic ont assuré la réplique slovaque. L’ailier des Red Wings de Detroit Dominik Kubalik a amassé deux mentions d’aide.

Le prochain match de la Slovaquie est prévu samedi contre la Lettonie. La Tchéquie croisera le fer avec le Kazakhstan dimanche.