Soutenu par sa grand-mère de 103 ans, Ryan O’Reilly reçoit l'ordre de «botter des derrières»

Les joueurs des Maple Leafs peuvent compter sur l’appui de milliers de partisans à Toronto et ailleurs au pays, et dans le cas de l’attaquant Ryan O’Reilly, ce soutien est familier et durable.

Avant le cinquième match de la demi-finale de l’Association de l’Est contre les Panthers de la Floride, vendredi, le vétéran a été convié à discuter un peu des encouragements de sa garde rapprochée et plus particulièrement, d’une photo diffusée sur Twitter par son père Brian. L’image montre un groupe de personnes âgées résidant à Seaforth, en Ontario, et vêtues aux couleurs des Leafs. Parmi elles, il y a la grand-mère du hockeyeur, Granny, 103 ans, qui ne cache pas ses allégeances.

Granny O’Reilly 103 years old residents and staff of her old age home, Seaforth Ontario pic.twitter.com/q2C77cdrcl — Brian O'Reilly (@coachbri1) May 11, 2023

«Oui, j’ai vu la photo. C’est incroyable, car l’un des objectifs en séries est de se placer dans une bulle afin de rester en groupe, loin des commentaires extérieurs. Cependant, quand vous voyez des photos semblables, c’est spécial, non seulement pour nous, mais pour ceux en faisant partie, a-t-il affirmé en point de presse. Ma grand-mère est probablement ma plus grande partisane et ça signifie beaucoup pour moi.»

Aussi, le gagnant de la Coupe Stanley avec les Blues de St. Louis au printemps 2019 a l’occasion de discuter souvent avec sa famille et la directive, notamment pour la rencontre prévue en soirée, est claire.

«Va botter des derrières!, a-t-il avoué avec le sourire à la fin de son entretien avec les médias. Ma mère prend cela beaucoup plus au sérieux que moi. Si nous perdons, elle ne me parlera pas pendant une journée ou deux. Puis, elle me téléphonera en étant plus fâchée que je l’étais avant.»

Les Leafs ont certes besoin de ces appuis, eux qui tirent de l’arrière 3 à 1 dans leur série.