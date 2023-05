Steven Butler a appris de son premier combat de championnat du monde

MANTECA, Californie | Quand il montera dans le ring samedi soir, Steven Butler en sera à un second combat pour un championnat du monde et il espère bien ne pas revivre la même expérience que la première.

Reculons au 23 décembre 2019. Butler est alors quatre ans plus jeune et il affronte Ryota Murata pour le titre des poids moyens de la WBA à Yokohama et il s’est incliné par K-O technique.

Cette fois-ci, il sera opposé à Janibek Alimkhanuly pour le titre des poids moyens de la WBO et les choses pourraient être différentes.

«Steven n’avait peut-être pas l’expérience pour battre un adversaire comme Murata alors que pour Janibek, il est prêt et il est confiant», reconnaît son entraîneur Rénald Boisvert.

Flottement

Ce revers au cinquième round a ébranlé Butler qui n’est remonté dans le ring que 13 mois plus tard, pandémie de COVID-19 oblige.

Même s’il soutient qu’il est sorti grandi de ce combat, Butler a connu une période de flottement croit Rénald Boisvert.

«Après le combat contre Murata, je ne pense pas qu’il était tellement concentré. Il y a eu un changement d’entraîneur et d’équipe et ça ne collait pas tellement.

«Je le regardais aller même si je n’étais plus avec et je n’aimais pas ce que je voyais parce que ça ne collait pas à la nature de Steven.»

Il pense au combat contre le Mexicain José de Jesus Macias que Butler a perdu par K-O technique au cinquième round.

«C’était inexplicable parce que c’était un adversaire qui n’était pas du même niveau qui l’a couché», assure l’entraîneur.

Remise en question

C’est après cette défaite subie au Mexique que les choses ont changé pour le mieux.

«Il y a eu une remise en question et une vraie année de travail. J’ai revu le Steven de l’époque où il avait 16 ou 17 ans et qu’il battait des adultes. C’était le Steven engagé.»

Et Butler a remporté ses quatre combats suivants avant de se voir offrir cette chance contre Janibek et le timing était parfait.

«Le 30 décembre 2022, mon meilleur ami est décédé et je traversais une période très difficile. Ça faisait trois semaines que j’étais retourné au gym quand j’ai reçu l’offre de Janibek et aucun combat n’aurait pu me stimuler autant et me convaincre de faire cinq fois plus de sacrifices que si ça avait été un autre combat.

Maturité

Il ne faut pas oublier que Butler n’avait que 23 ans quand il a fait face à Ryota Murata et pour lui, ça fait toute la différence.

«Ça paraît l’écart entre 23 et 27 ans. À 23 ans, tu es moins mature physiquement, tu ne penses pas de la même façon.»

De son propre aveu, il n’est plus le même homme. En fait, il n’est plus un garçon, mais bien un homme.

«Le Steven d’aujourd’hui knocke le Steve de 2019, lance-t-il avec un rare sourire. Je suis beaucoup plus calme, plus réfléchi, plus fort mentalement et physiquement.

«Contre Murata, ça allait bien dans les deux premiers rounds, mais j’ai cassé un peu mentalement et physiquement. La pression a fait que j’ai un peu oublié le plan de match et qu’il a pu mieux placer ses coups.»