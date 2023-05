Faillite de Tero: les consommateurs de l'entreprise de Québec sont en colère

De nombreux consommateurs lésés expriment leur colère sur les réseaux sociaux au lendemain de l’annonce de la fermeture de Tero, une jeune entreprise qui proposait un petit électroménager de cuisine pour transformer les déchets de table en engrais.

« L’élément le plus triste, ce sont les centaines de consommateurs qui ont investi près de deux semaines de salaire pour un appareil qu’ils ne verront jamais. Même pas un peu de compassion pour eux dans le dernier discours de Tero. Triste... en effet », écrit un consommateur.

« Un achat payé il y a presque deux ans, sans jamais de livraison, ni du Tero, ni des accessoires promis, et ce, malgré les promesses répétées. En plus, il semble bien que ce soit sans remboursement! Quelle arnaque! Ça coûte cher de vouloir soutenir les entreprises d’ici et de faire confiance en l’honnêteté de ces personnes! On ne m’y reprendra plus! » écrit un autre.

Tero avait lancé en 2019 une campagne de sociofinancement sur Kickstarter pour démarrer la fabrication de son composteur compact et avait dépassé le million de dollars en 24 heures. Les premiers clients ont payé entre 600$ et 800$ pour soutenir le démarrage de l’entreprise, qui s’était engagée à leur fournir l’appareil. Certains l’ont reçu, et d’autres jamais. Ils seraient environ 2000, selon ce qu’a précisé à Radio-Canada le syndic chez Lemieux Nolet. Créanciers non garantis, ils pourraient ne jamais récupérer leur argent.

Coûts de production plus élévés que prévu

Sur la page Facebook de Tero, les entrepreneures de Québec ont annoncé hier la fin de l’aventure, expliquant que plusieurs facteurs ont mené à cette décision.

« Notre appareil Tero a coûté beaucoup plus cher à fabriquer qu’il n’était anticipé en raison de plusieurs facteurs : les enjeux liés à la chaîne d’approvisionnement ont été amplifiés par la pandémie et l’explosion des prix, sans compter le lot de défis que nous avons rencontré au cours de son développement », peut-on lire dans le message de Tero, propriété d’Élizabeth Coulombe et Valérie Laliberté.

« Nous nous sommes battus corps et âme, mais malheureusement, cette grande aventure se termine », ajoutent-elles, en remerciant ceux qui ont cru en Tero.

Certains consommateurs qui attendaient leur appareil depuis très longtemps ont indiqué avoir pu se faire rembourser par leur carte de crédit, d’autres pas.

Un éventuel repreneur pour Tero pourrait peut-être changer le cours de l’histoire.

L’assemblée des créanciers est prévue le 1er juin.

Troisième actionnaire de l’entreprise, le fondateur d’EXFO Germain Lamonde, aussi président du conseil d’administration de Tero, a appris la nouvelle de la fermeture par les médias hier.