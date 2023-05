Tom Brady pourrait devenir propriétaire d'une équipe

L’ancien quart-arrière de la NFL Tom Brady souhaiterait devenir un partenaire du propriétaire Mark Davis chez les Raiders de Las Vegas, car des discussions en ce sens seraient assez avancées.

D’après ce qu’a indiqué vendredi le réseau ESPN, les pourparlers entre l’homme de 45 ans et le club se sont amorcés il y a plusieurs semaines et un dénouement pourrait survenir prochainement selon certaines sources. Toutefois, celles-ci ont précisé que la participation de Brady serait considérée comme «passive» : conséquemment, il n’aurait pas de contrôle sur les opérations du club, que ce soit au plan financier ou du côté sportif.

En mars dernier, l’ex-numéro 12 a confirmé l’achat de parts minoritaires des Aces de Las Vegas, une équipe de la WNBA au basketball féminin qui est également sous l’égide de Davis. Par ailleurs, si les deux hommes en viennent à un accord, 24 propriétaires de concessions de la NFL devront approuver la transaction, tel que stipulé par les règles du circuit Goodell.

Très actif

ESPN a également rappelé que Brady visite régulièrement Las Vegas, une ville qui a accueilli les Raiders après leur déménagement d’Oakland en 2020. Le gagnant de sept matchs du Super Bowl en carrière a déjà exprimé le souhait de devenir actionnaire minoritaire d’une formation de la NFL. Il aurait tenu des négociations avec les Dolphins de Miami en 2021 et 2022, aux dires de la chaîne américaine.

Néanmoins, la NFL a déclenché une enquête de six mois et a déterminé que le propriétaire du club floridien, Stephen Ross, un ami de Brady, avait notamment violé la politique antimaraudage de la ligue. L’équipe sanctionnée a perdu son choix de premier tour du plus récent repêchage, en outre.

Brady doit entamer une carrière à la télévision en 2024, puisqu’il a signé un contrat de 10 ans et de 375 millions $ pour agir comme analyste au réseau FOX Sports. Son implication possible chez les Raiders n’affecterait en rien son association avec ce média.

Celui qui a mené les Buccaneers de Tampa Bay à la victoire au Super Bowl à l’hiver 2021 s’est retiré au terme de la dernière campagne, durant laquelle les siens ont baissé pavillon au premier tour éliminatoire après avoir terminé en tête de leur section malgré une fiche de 8-9. Il avait choisi de disputer la saison en repoussant sa retraite qu’il avait initialement prise en février 2022.