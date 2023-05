Trop de libérations syndicales: choquant pour les contribuables et les malades

Christian Dubé n’a pas été tendre avec les représentants syndicaux des infirmières cette semaine. À la Commission qui étudie sa réforme, il les a pris de front sur la question des libérations syndicales.

Peut-être s’achète-t-il du trouble en confrontant des groupes qu’il voudra plus tard appeler des partenaires dans sa réforme.

Mais pour l’immédiat, il a ouvert les yeux de tout le monde sur l’exagération ridicule des libérations syndicales.

Que sont les libérations syndicales ? Des employés (dans ce cas-ci des infirmières) qui sont à l’emploi d’un établissement et rémunérés par celui-ci sont libérés de leurs tâches de travail pour faire de l’action syndicale.

Certains sont libérés à temps plein. D’autres partagent leurs heures entre le travail régulier et la libération.

Trop, vraiment trop

Bien que les libérations syndicales soient considérées comme une pratique normale dans les milieux syndiqués, les chiffres dans le secteur de la santé font sursauter.

Au ministère, on parle d’environ 2000 infirmières et autres employés qui bénéficient de libérations.

Lorsqu’on le mesure en termes de postes à temps complet, cela représente l’équivalent de 785 postes !

Le nombre dépasse le raisonnable. Il donne l’impression que s’est bâti à l’intérieur du réseau de la santé un véritable business du syndicalisme.

Voilà des mois que les mêmes syndicats décrient l’épuisement du personnel soignant et réclament la fin du temps supplémentaire obligatoire.

L’amélioration serait plus facile si les ressources faisaient du travail infirmier à temps plein plutôt que du syndicalisme.

Couper

Si l’on coupait de moitié les libérations syndicales, abracadabra ! On pourrait faire apparaître l’équivalent de 400 paires de bras pour venir en renfort.

Si on en coupait les deux tiers, on aurait 525 ressources de plus dans le réseau. Moins d’épuisement et de temps supplémentaire pour les autres.

Mon scénario de couper les deux tiers vous paraît radical ?

Il resterait néanmoins l’équivalent de 250 postes temps complet en libérations syndicales. Cela signifie qu’on pourrait libérer 500 infirmières à mi-temps pour faire de l’activité syndicale. C’est quand même beaucoup, non ?

Le ministre joue un jeu politique en mettant ça sur le nez des syndicats à ce moment-ci. Il veut prouver que leur opposition à sa réforme dépend de leurs intérêts syndicaux.

Si on crée un employeur unique et qu’on défait tous les petits royaumes syndicaux, il n’y aura plus de place pour autant de libérations syndicales.

Mais au-delà du jeu politique, il a raison. Du point de vue du contribuable, il n’est pas acceptable de payer pour autant de libérations syndicales.

Du point de vue du patient, il n’est pas acceptable de mettre autant de travailleurs sur les lignes de côté pendant que les besoins en soins sont criants.

La FIQ s’est radicalisée ces dernières années et veut jouer dur. C’est le syndicat qui a confronté le gouvernement même pour le versement de primes à ses membres !

En nous révélant la réalité, le ministre vient de jouer dur aussi.