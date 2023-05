Un Glorieux à Montmagny

Photo fournie par Éditions Hurtubise

Avis aux intéressés(es) : Yvon Lambert, qui a porté les couleurs du Canadien de Montréal et qui a marqué l’histoire de l’équipe à sa façon dans les années 1970, sera de passage à Montmagny aujourd’hui et demain à l’invitation de son ami Louis-Marie Fortin afin de faire la promotion de son livre Un glorieux au cœur de la dynastie (photo), paru en 2021 sous la plume du journaliste sportif David Arsenault et préfacé par Scotty Bowman. L’ancien numéro 11 du Canadien sera au Resto-Bar Lafontaine, du 3 boulevard Taché Est, à Montmagny, aujourd’hui à compter de 16 h et demain, samedi, de 13 h à 16 h. Le bon vivant maintenant âgé de 72 ans en profitera pour jaser avec les fans de hockey et dédicacer sa biographie. Il racontera pour une énième fois, probablement, son fameux but contre les Bruins de Boston lors de la demi-finale de 1979.

La famille FADOQ

Photo fournie par la FADOQ

C’est lors de l’assemblée générale annuelle de la FADOQ des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, le 2 mai dernier à Lévis, que les dirigeants des clubs ont élu les membres du CA régional de l’organisation pour 2023-2024. Les voici sur la photo, de gauche à droite. Première rangée : les administratrices Lyne Jacques, secteur Pascal-Taché ; Linda Poulin, membre régional Chaudière-Appalaches ; Angèle Bernier, secteur Tilly ; Ghyslaine Côté-Bélanger, 1re VP ; Hélène Faucher, secrétaire, secteur Appalaches ; les administratrices Micheline Bernier, secteur Portneuf et Juliette Laflamme, secteur Bellechasse. Rangée arrière : Jean-Marc Gaudreau, 2e VP, secteur Charlevoix ; les administrateurs (trices) Marcel Cliche, secteur Haute-Beauce ; Odile Rancourt, secteur Beauce ; Michel Duval, secteur Nouvelle-Beauce ; Marie-Thérèse Parent, secteur Etchemin ; Guy Bonneau, président ; Guy Laverdière, administrateur, secteur Lévis Chutes-Chaudière ; André Duval, trésorier, secteur Louis-Hébert ; les administrateurs (trices) Yvon Lapointe, membre régional Québec ; Michel Bourgoin, secteur Orléans et Lyse Thibault, secteur Jean-Talon.

Et de neuf

Photo fournie par la Fondation

Le président de la Fondation Collège de Lévis, Benoit Labbé, m’annonce la nomination de François Boilard (photo) en tant que nouvel administrateur de la Fondation Collège de Lévis. Le CA de la Fondation compte maintenant neuf (9) administrateurs à sa table qui veulent tous contribuer, à leur façon, à l’avancement de la mission de la Fondation qui est de soutenir l’œuvre d’éducation du Collège de Lévis et le développement de ses projets éducatifs. Natif de Québec, François Boilard a fait ses études secondaires et collégiales au Collège de Lévis de 1979 à 1986 et c’est en 2013 qu’il s’est joint à l’Association des Anciens et Anciennes du Collège de Lévis. Il est actuellement Associé et Directeur de l’ingénierie biomédicale et intégration chez CIM - Conseil en immobilisation & management, une firme pour qui il travaille depuis maintenant 11 ans. Auparavant, il a occupé diverses fonctions dans le domaine biomédical, dont celles de chef du service de génie biomédical et des télécommunications à l’Hôtel-Dieu de Lévis pendant plus de 6 ans.

Anniversaires

Photo AFP

Rami Malek (photo), acteur américain, connu pour son rôle dans la série Mr. Robot et celui du chanteur Freddy Mercury, 42 ans... Christianne Vallée Blanchet, directrice de comptes principale chez Lussier (Assurance des entreprises)... Emily VanCamp, actrice canadienne (Vengeance), 37 ans... Wilfred LeBouthillier, chanteur (Star Académie), 45 ans... Mike Weir, golfeur canadien gaucher de la PGA qui a remporté le Tournoi des Maîtres en 2003, 53 ans... Jim Furyk, golfeur américain, 53 ans... Paul Arcand, animateur radio (98,5 FM), 63 ans... Louise Portal, comédienne, actrice et chanteuse, 73 ans... Gérald Boucher, jeune retraité (Passe-partout Bonne chère), 75 ans... Micheline Lanctôt, comédienne, actrice et réalisatrice, 76 ans... Michel Fugain, compositeur et interprète, 81 ans... Felipe Alou, gérant des Expos de Montréal de 1992 à 2001, 88 ans.

Disparus

Photo d'archives

Le 12 mai 2020 : Renée Claude (photo), 80 ans, chanteuse, mais aussi actrice québécoise... 2020 : Michel Piccoli, 94 ans, monument du cinéma français... 2019 : Anatoli Ionov, 79 ans, hockeyeur sur glace soviétique, puis russe, champion aux Jeux olympiques d’hiver de 1968... 2016 : Denis Hardy, 80 ans, député libéral provincial de Terrebonne 1965 à 1966 et de 1970 à 1976... 2013 : Kenneth Battelle, 86 ans, coiffeur de Jackie Kennedy et de Marilyn Monroe... 2012 : Eddy Paape, 91 ans, auteur et dessinateur de bande dessinée belge... 2010 : Charlie Francis, 61 ans, l’ancien entraîneur controversé du sprinter canadien Ben Johnson... 2006 : Guy Frenette, 62 ans, prêtre, animateur d’émissions religieuses à la radio et à la télévision... 2005 : Eddie Barclay, 84 ans, producteur français... 2001 : Perry Como, 88 ans, crooner américain.