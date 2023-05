Une franco-manitobaine à la tête du Sénat

Le Sénat est présidé depuis vendredi par une franco-manitobaine, Raymonde Gagné, qui remplace à ce titre le terre-neuvien George Furey, en poste depuis 2015.

• À lire aussi: Maxime Bernier tentera de se faire élire avec le PPC une 3e fois

Mme Gagné a notamment été rectrice de l’Université de Saint-Boniface, l’université francophone du Manitoba, avant sa nomination comme sénatrice indépendante en 2016 par la gouverneure générale, sous recommandation du premier ministre.

«La sénatrice Gagné est reconnue pour ses idées productives, objectives et équilibrées, et elle apporte une vaste expérience au rôle de Président du Sénat», a déclaré Justin Trudeau par communiqué.

Membre de l'Ordre du Canada, membre de l'Ordre du Manitoba et lauréate du Prix Riel, Mme Gagné est la troisième femme à occuper la plus haute fonction du Sénat et la première en 44 ans, fait savoir Ottawa dans un communiqué.

De son côté, George Furey a été nommé au Conseil privé du Roi «en reconnaissance des nombreuses années qu'il a consacrées au service des Canadiens». Il avait été nommé sénateur en 1999 sous Jean Chrétien.