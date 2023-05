Une nouvelle aventure pour Link

Il y a six ans, Nintendo s’apprêtait à révolutionner sa saga The Legend of Zelda avec la sortie de Breath of the Wild. La pression, évidemment, était forte. Le stress aussi. Mais ils cèdent aujourd’hui leur place à l’excitation chez les créateurs de la suite, Tears of the Kingdom. « Je suis encore plus fébrile que je l’étais à l’époque », raconte son réalisateur, Hidemaro Fujibayashi.

Un peu d’histoire, avant de débuter. Forte de ses trois décennies de succès, la saga vidéoludique The Legend of Zelda connaissait une refonte majeure avec Breath of the Wild, en 2017. Désormais déployées dans un monde entièrement ouvert, les aventures du chevalier Link devenaient moins linéaires, certes, mais également infiniment plus riches, profondes et complexes. L’esthétique visuelle était revue, comme ses méthodes de combat, de stratégie, de gestion d’inventaire et maints autres aspects qui avaient contribué à élever la série The Legend of Zelda au rang de culte.

Nintendo risquait donc gros en apportant d’aussi importants changements à sa célèbre saga. Mais le jeu en a valu la chandelle ; Breath of the Wild est non seulement le chapitre qui a enregistré les meilleures ventes de toute la série, mais il est depuis largement – et unanimement – considéré comme un des plus grands jeux vidéo de l’histoire.

Circonstances différentes

En vidéoconférence avec Le Journal, le producteur de la série, Eiji Aonuma, se souvient du fort sentiment d’anticipation ressenti à la veille de ce lancement. Et force est de constater que les circonstances sont bien différentes aujourd’hui.

« On avait apporté énormément de modifications à l’ADN de la saga. Alors je me demandais comment les fans allaient réagir, ce qu’ils allaient penser de tous ces changements », se rappelle-t-il.

« Mais cette fois-ci, les fans ont une bonne idée de ce qui les attend avec Tears of the Kingdom. Et on a récemment publié une vidéo où je démontre certaines nouvelles fonctions du jeu et j’ai été heureux de voir à quel point les gens remarquaient les moindres détails », poursuit-il.

Il n’est toutefois pas dupe ; si la nervosité est plus subtile, il sait quand même à quel point ce Tears of the Kingdom est attendu des joueurs, bon nombre d’entre eux ayant instauré des décomptes sur les réseaux sociaux en attendant sa sortie.

Son collègue Hidemaro Fujibayashi souligne également un élément important : la patience des fans a été mise à rude épreuve. En effet, Tears of the Kingdom était d’abord attendu en magasins l’an dernier. C’est finalement ce vendredi qu’il a été lancé en grande pompe à travers la planète.

« On a mis beaucoup de temps à développer ce jeu, alors les gens ont dû patienter un bon moment », atteste le réalisateur.

« Mais on a profité de ce temps pour insérer le plus de contenu inédit dans ce jeu, alors c’est très excitant de voir comment les gens vont accueillir ces additions et les discussions qu’elles vont alimenter », ajoute-t-il.

Alliés à la rescousse

Parmi ces « additions » déjà dévoilées – on ne voudrait surtout rien divulgâcher –, mentionnons la faculté de Link à invoquer le pouvoir de différents alliés pour l’aider dans ses multiples quêtes. Ceux-ci peuvent venir prêter main-forte à notre héros, ajoutant une dimension coopérative rarement vue dans l’univers de The Legend of Zelda.

Il y a aussi cette faculté inédite d’assembler de toutes pièces des véhicules qui permettront à Link de faciliter ses déplacements et périples. L’idée derrière ces ajouts de taille ? Laisser libre cours à l’imagination des joueurs.

« On voulait s’assurer que chaque défi ou problème ait plus d’une seule solution possible. C’était le cas dans Breath of the Wild, mais on a voulu pousser l’exercice encore plus loin avec Tears of the Kingdom pour donner une totale liberté à la créativité des gens », raconte Eiji Aonuma.

« L’idée de faire appel à ces alliés pour surmonter certains défis s’inscrit dans cette volonté. Link pourrait même ne pas faire appel à eux, mais plutôt trouver des solutions créatives pour résoudre chacun de ces problèmes », ajoute pour sa part Hidemaro Fujibayashi.

►The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est maintenant disponible sur Nintendo Switch.