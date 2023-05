[À VOIR] Une première bande-annonce du film Testament de Denys Arcand a été dévoilée

La première bande-annonce du nouveau film de Denys Arcand, Testament, a été dévoilée vendredi matin en prévision de sa sortie en salle, le 5 octobre prochain.

Dans cette comédie satirique, Rémy Girard se glisse dans la peau de Jean-Michel Bouchard, un célibataire de 70 ans qui a perdu tous ses repères dans cette société. Dépassé par une époque dominée par la rectitude politique, l'homme qui vit dans une maison de retraite retrouvera foi en l’humanité avec la naissance d’un amour inattendu.

Photo fournie par TVA FILMS

La distribution de cette nouvelle offrande du réalisateur du Déclin de l’empire américain et des Invasions Barbares est impressionnante. Dans la bande-annonce diffusée vendredi, on peut voir notamment Sophie Lorain (dans le rôle de la directrice d’une maison des aînés), Marie-Mai, Guylaine Tremblay, Denis Bouchard, Marcel Sabourin, Clémence Desrochers, Caroline Néron, René-Richard Cyr, Louis-José Houde, Yves Jacques et Robert Lepage, entre autres.

«Denys a voulu se gâter et s’entourer d’acteurs qu’il aime beaucoup, nous confiait la productrice du film, Denise Robert, au moment du dévoilement de la distribution de Testament, en décembre dernier.

«Il voulait se faire plaisir en s’entourant de gens avec qui il a déjà collaboré et d’autres qu’il aime beaucoup et qu’il admire. Il était très heureux de tourner son film avec une si belle équipe.»

Testament marque aussi la sixième collaboration entre Denys Arcand et Rémy Girard, après Le crime d’Ovide Plouffe, Le déclin de l’empire américain, Jésus de Montréal, Les Invasions Barbares et La chute de l’empire américain.

C’est toutefois la première fois que l’acteur joue le rôle principal d’un long métrage d’Arcand depuis Les Invasions Barbares, le film qui a permis au réputé cinéaste québécois de remporter un Oscar, en 2004.

PHOTO FOURNIE PAR CINÉMAGINAIRE

Critique sociale

Le synopsis de Testament dévoilé en décembre dernier nous laisse croire que Denys Arcand proposera une critique sociale grinçante comme lui seul sait le faire. On peut y lire que le personnage campé par Rémy Girard évolue dans «une ère de rectitude politique, d’évolution identitaire, de protestations, de scandales culturels, de militantisme, de tempêtes médiatiques et autres contestations».

Certaines répliques entendues dans la bande-annonce s’avèrent d’ailleurs savoureuses. Comme celle où la directrice de la maison des aînés (jouée par Sophie Lorain) affirme que «le Ministère de la santé a décidé que les jeux vidéo étaient supérieurs à la lecture pour stimuler l’activité cérébrale des gens âgés».

Testament prendra l’affiche le 5 octobre prochain. C’est TVA Films qui distribuera le long métrage.