Vacances, avions-cargos et Aéroplan: Revenus records pour Air Canada au premier trimestre

Le transporteur Air Canada a renoué avec la rentabilité au premier trimestre de son exercice financier de 2023 en plus d’enregistrer des revenus records.

Pour le trimestre clos le 31 mars dernier, Air Canada a déclaré un bénéfice net de 4 millions $ comparativement à une perte nette de 974 millions $ enregistrée au trimestre correspondant de 2022.

«La performance impressionnante d'Air Canada au premier trimestre témoigne de la vigueur de notre marque, de la très forte demande sur tous les marchés et de l'exécution efficace de notre plan stratégique», a déclaré par communiqué Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada, soulignant également les coûts du carburant plus bas que prévu.

Sur la même période, les revenus ont bondi de 90 %, passant de 2,573 milliards $ l’an dernier à près de 4,9 milliards $ cette année. On constate aussi une hausse de 10 % par rapport à la même période en 2019.

«Tous les secteurs de l'entreprise ont apporté une contribution importante au cours du trimestre, a précisé M. Rousseau. Air Canada Cargo élargit son réseau et son parc aérien, Aéroplan voit le nombre de ses membres s'accroître et les facturations brutes ont augmenté de 50 % par rapport au premier trimestre de 2022, et Vacances Air Canada a affiché des résultats remarquables. Le rendement unitaire à l'échelle du réseau s'est amélioré d'environ 9 % en comparaison du premier trimestre de 2022. Nous avons dégagé de solides flux de trésorerie disponibles de près de 1 milliard $.»