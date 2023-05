Vélo: l’assistance électrique poursuit sa lancée

Moteur compact et performant, batterie plus discrète, autonomie augmentée, poids allégé, intégration électronique optimisée... Les vélos à assistance électrique, toutes catégories confondues, poursuivent leur ascension au rythme de leurs améliorations.

« Il y a deux ou trois ans, le vélo à assistance électrique (VAE) demeurait un bien de luxe. Puis, il y a eu des réajustements de prix chez les manufacturiers, notamment en raison des coûts de transport qui ont baissé », indique Philippe Desgagnés, directeur général et associé de Mathieu Performance.

Les cyclistes peuvent désormais acheter un VAE de qualité à partir de 3000 $.

Plus léger

De moins en moins imposants, les vélos à assistance électrique sont dotés d’une batterie qui non seulement augmente l’autonomie, mais se dissimule dans le cadre, favorisant une silhouette se rapprochant davantage de celle du vélo traditionnel, plutôt que d’une moto.

« De forme cylindrique et allongée, les batteries s’intègrent beaucoup mieux dans les cadres de vélos, ce qui est plus beau, plus naturel à l’œil », constate Frédérick Duchesne, copropriétaire de Demers bicyclettes et ski de fond. Leur moteur est quant à lui plus performant, plus léger, offrant un meilleur effet au pédalage.

Le modèle hybride électrique Giant Explore E+ Pro 2023 qui sera disponible cet été est un bel exemple de l’évolution des vélos à assistance électrique, « avec sa batterie [800 watts] offrant 200 km d’autonomie, son moteur plus fort [..], plus silencieux, plus compact, plus souple au niveau du pédalage et créant moins un bruit de robot », énumère M. Desgagnés.

Dans les vélos plus haut de gamme, jusqu’à il n’y a pas si longtemps les cyclistes avaient le choix entre un moteur au pédalier performant, mais costaud et lourd, ou un moteur à la roue plus léger, mais offrant une aide réduite, souligne M. Desgagnés.

Puisqu’ils souhaitaient plutôt profiter d’un moteur qui combinerait à la fois la performance d’un moteur au pédalier et la légèreté du moteur sur roue, les entreprises TQ et Fazua en ont développé un.

Électronique et sécurité

L’intégration électronique et le développement des applications mobiles ont aussi évolué, fournissant non seulement des informations sur la vitesse et les distances parcourues, mais permettant aussi de personnaliser la performance de chaque mode d’assistance, faire les mises à jour de la batterie et du moteur, réaliser des diagnostics lorsqu’un pépin survient, etc.

M. Duchesne recommande fortement les freins à disque hydrauliques sur les VAE, compte tenu de leur poids et de la nécessité, parfois, de s’arrêter rapidement, surtout dans les pentes. « La sécurité passe entre autres par les freins », rappelle-t-il.

Parmi les autres tendances cette année, M. Desgagnés constate « un retour de la clientèle de vélo de route, qui a été un peu plus absente ces dernières années, notamment parce qu’il était difficile d’obtenir ces vélos ».

Mais voilà que les manufacturiers proposent de belles nouveautés cette année et en réservent d’autres pour l’année prochaine.

De gravelle et de montagne

Une offre plus étoffée dans le vélo de gravelle caractérisera aussi cette saison.

En vélo de montagne, l’équilibre entre l’offre et la demande de même que le développement des sentiers vont continuer à stimuler l’intérêt pour le sport, soutient M. Desgagnés, tout comme les améliorations apportées dans les dernières années, notamment en ce qui a trait à la taille des roues et à la géométrie du vélo.