Vente de meubles des Augustines de Québec: des centaines de pièces de mobiliers datant du 20e siècle

Avis aux collectionneurs de meubles anciens, le Monastère des Augustines procédera à une vente les 26 et 27 mai prochains. Il s’agit de pièces du 20e siècle provenant principalement de l’Hôtel-Dieu de Québec, dont beaucoup de chaises.

Cette vente, ouverte à tous, propose des centaines de pièces de mobiliers, dont plusieurs chaises datant du 20e siècle, ainsi que quelques meubles de petite taille comme des commodes.

Photo le Monastère des Augustines

La vente de meubles s’effectuera entre 10 h et 17 h à l’École St-Louis-de-Gonzague, à Québec, située au 980, rue Richelieu.

Des milliers d’artéfacts

Les Augustines possèdent des dizaines de milliers d’artéfacts provenant des douze monastères qu’elles ont fondés au Québec.

«Comme vous le savez, l’ensemble des communautés religieuses sont en déclin depuis le début des années 2000 et la décision a été prise de regrouper leur patrimoine afin de le conserver et le mettre en valeur», a expliqué Sophie Charbonneau, directrice de la diffusion et de la conservation au Monastère des Augustines.

Le monastère de Québec, issu de l’Hôtel-Dieu, a été désigné pour recevoir ces collections.

Courtoisie / Andre Olivier Lyra / Monastère des Augustines

«Nous avons récupéré l’ensemble des collections, des archives et des livres anciens provenant soit du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie ou ailleurs où il y avait d’autres monastères. Ce qui est en vente présentement ne provient pas des autres monastères. Ce sont des excédents qui viennent de l’Hôtel-Dieu de Québec», a précisé Mme Charbonneau.

Photo le Monastère des Augustines

Processus de rapatriement

«Ce qui est important dans une collection muséale, c’est que les pièces les plus importantes et les plus représentatives soient conservées.»

Photo le Monastère des Augustines

«Ce n’est pas la première fois que l’on procède à une vente, car dans tout le processus de rapatriement des collections, de gestion et de mise en valeur des collections, il y a déjà eu des ventes par le passé. On vend toujours ce qui est en excédent ou qui n’a pas de liens significatifs pour les Augustines.»

Photo le Monastère des Augustines

«On s’attend à recevoir beaucoup de monde. On a eu beaucoup de réactions à date. Il y a un intérêt pour ça. C’est sûr que pour ceux qui s’attendent d’avoir les plus grands trésors des Augustines, ce n’est pas ça. Ceux-là, on les garde au musée», a-t-elle ajouté.

Plusieurs pièces doivent être vendues étant donné le grand nombre d’exemplaires identiques ou parce qu’elles ne sont pas pertinentes dans les collections.

Les fonds amassés lors de cette vente seront versés au Fonds Collections et Archives qui assure la conservation du patrimoine matériel des Augustines.

Rappelons que le Monastère des Augustines occupe les ailes anciennes du monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec (1639), qui est à l’origine du premier hôpital en Amérique, au nord du Mexique.