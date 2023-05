Voici 5 aliments à ne pas manger au déjeuner!

Deux experts en nutrition ont révélé les principaux aliments à éviter au déjeuner afin de conserver un mode de vie sain.

La diététicienne Natalie Forester a ainsi expliqué au Sun que pour bien démarrer la journée, il convient d’opter pour des aliments naturels et d’éviter ceux qui ont été transformés.

«Si vous voulez consommer un produit emballé, vérifiez d'abord les ingrédients et essayez de voir si vous pouvez l’imaginer pousser dans la nature», a-t-elle mentionné.

Les aliments transformés au déjeuner

Le premier constat de Natalie est ainsi que si l’aliment pousse dans la nature, c’est une bonne chose, et que si au contraire il est transformé, alors il convient de se méfier.

Les tartes, les pâtisseries et les biscuits sont ainsi à éviter, car ils contiennent beaucoup de gras trans, ce qui peut augmenter le risque de maladies chroniques.

Elle fait par ailleurs valoir que l'achat d'aliments transformés peut amener les gens à consommer davantage de sucre, de sel et de graisse.

Pain blanc et céréales raffinées

Le pain et les céréales sont des options dont il est difficile de se passer tellement elles sont à portée de main. Le choix du pain ou de la céréale importante toutefois.

Natalie explique en effet que le pain blanc et les céréales raffinées manquent de nutriments et de fibres, et qu'il est donc préférable d'opter pour du pain complet ou germé, des bagels et du quinoa.

De plus, le pain blanc transformé est souvent boudé par les experts de la santé en raison de sa faible valeur nutritionnelle.

L'avoine aromatisée

La diététicienne Rebekah Blakely ajoute à la liste un aliment qu’on ne pensait pas y retrouver.

L'experte affirme qu'il faut abandonner les paquets de flocons d'avoine instantanés aromatisés, car ces flocons d'avoine apparemment sains sont en fait remplis de sucre.

Elle ajoute que les flocons d'avoine nature contiennent entre zéro et un gramme de sucre, alors que les paquets aromatisés en contiennent souvent entre 11 et 14 grammes.

«Préférez donc l'avoine nature à laquelle vous pouvez ajouter des fruits frais», mentionne-t-elle.

Beurre de cacahuète allégé

Le beurre de cacahuète est un excellent moyen d'obtenir des protéines le matin, mais l’experte avertit les consommateurs qu’en choisissant l’option allégée, ils pourraient faire une erreur.

Rebekah conseille donc aux amateurs d'acheter du beurre de cacahuète entier, car il est connu pour être plus sain pour le cœur, les yeux et le système immunitaire.

Viennoiseries

Malheureusement, un autre favori du déjeuner fait son apparition sur la liste... les viennoiseries.

Natalie explique que même si les pâtisseries danoises peuvent être délicieusement alléchantes, elles sont remplies de calories, de sucre et de graisses saturées.

Pour une alternative saine, il est préférable d’opter pour une barre de chia avec des fruits ajoutés, qui, selon Natalie, permettra à coup sûr d'assouvir toute envie de sucré.