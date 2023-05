Zachary L'Heureux: l'attaquant des Mooseheads joue son rôle de petite peste à merveille en séries

Il est intense, fougueux et parfois flamboyant sur la patinoire et il s’est bâti la réputation du mauvais garçon de la LHJMQ : pas de doute, l’expression « mettre de la moutarde » s’applique parfaitement à l’attaquant des Mooseheads d’Halifax Zachary L’Heureux. Surtout que, de la moutarde, il en mange littéralement sur le banc des joueurs !

La séquence a beaucoup fait réagir sur les médias sociaux. Lors de la prolongation du match no. 2 de la série demi-finale face au Phoenix de Sherbrooke, les caméras de télévision ont capté une séquence où l’on voit L’Heureux ingurgiter de la moutarde à même le pot, sur le banc des joueurs. Sa réaction laisse par la suite suggérer qu’il ne s’agit pas nécessairement de son condiment favori.

« C’est pour les crampes, a expliqué en riant le choix de première ronde des Predators de Nashville en 2021. Ça fait une couple d’années que je fais ça et ça aide vraiment. Ça les enlève tout de suite. »

La méthode a effectivement été éprouvée et, au même titre que le jus de cornichon, la moutarde soulage les crampes. Plusieurs athlètes l’utilisent depuis quelques années et des images de l’ancien attaquant de la LNH, Mark Letestu, qui ingérait des sachets de moutarde alors qu’il portait l’uniforme des Jets de Winnipeg, avaient aussi fait réagir en 2019.

« Il faudrait voir toute la séquence parce que c’était probablement la cinquième fois que je m’en mettais dans la bouche. Un moment donné, ça ne goûte pas excellent, de la moutarde ! Quand tu en prends à plusieurs reprises, ça te pogne dans la gorge », rigole-t-il.

« Un bon leader pour nous »

Quand on dit que l’expression « mettre de la moutarde » s’applique bien à l’attaquant montréalais, on ne parle pas simplement du fait qu’il en ingère pour soulager ses crampes.

Au sens figuré, l’expression signifie « en mettre beaucoup pour épater », et c’est un peu l’identité de L’Heureux, sur la patinoire. Joueur intense et fougueux, il s’est un peu forgé la réputation du méchant garçon de la LHJMQ, comme en témoignent ses huit suspensions en carrière dans le circuit.

« C’est un gars qui aime parler et il a une belle forme de leadership. Il aime prendre les devants dans la chambre et faire des activités. Ce n’est pas le petit gars renfermé! Ce que vous voyez de lui le représente pas mal et c’est une très bonne personne et un bon leader pour nous », le décrit son coéquipier Alexandre Doucet.

Si les Mooseheads sont en finale de la LHJMQ, il y a assurément un peu de L’Heureux. En plus de ses 20 points en 15 parties avant le match de vendredi, il était parvenu à jouer son rôle de peste à merveille et ce, sans franchir la ligne.

« C’est son rôle. Il a un peu de Marcus Foligno ou de Brad Marchand en lui, explique l'entraineur-chef Sylvain Favreau. C’est important pour lui de jouer sur la ligne. Son niveau de compétition a été incroyable contre Moncton et encore meilleur contre Sherbrooke. Quand tu as un gars comme Zach qui compétitionne et qui est actif physiquement, ça fait de nous une meilleure équipe c’est sûr. »

Motivé par la foule

L’Heureux piaffait d’ailleurs d’impatience, jeudi, à l’idée de débuter la finale de la LHJMQ devant une salle comble de 18 259 spectateurs au centre Vidéotron.

« Il n’y a rien de mieux, comme joueur de hockey, qu’un aréna adverse de 20 000 personnes qui te huent ! C’est un bon sentiment. C’est dur à expliquer mais n’importe qui a été dans cette situation-là adore ça. C’est pour ces moments que tu joues au hockey, que tu veux performer et donner le meilleur de toi-même. Je vois ça comme un avantage plus qu’autre chose. »