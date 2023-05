GAUDREAU, Marie-Paule



À son domicile, le 5 mai 2023, est décédée subitement, à l'âge de 83 ans, madame Marie-Paule Gaudreau, épouse de monsieur André Gaudreau. Elle était la fille de feu monsieur Philippe-Omer Gaudreau et de feu dame Marie-Anna Gaudreau. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, jour des funérailles à compter de 11h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils : François (feu Martine Langlois), Daniel (Sonia Robin), ses petits-enfants : Alexandre, feu Guillaume, Ann-Sophie (Mario Pelletier), Francis et son arrière-petite-fille Lily-Rose Pelletier; ses frères et sœurs : feu Louisette (feu Victor Létourneau), feu Denise, Annette (feu Claude Couture), Monique (feu Antonio Paradis), Agathe (Benoit Deschênes), feu Pierre, Solange (Gilles Cloutier), Micheline (Jean-Noël Gilbert), Gisèle, Bertrand (Nicole Béland); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaudreau : feu Germain (feu Madeleine Raymond), Gervaise (Marc Vallée), feu Lise, feu Pierre, Pierrette (Gilles Marois), Lorraine (Jean-Guy Després), Huguette (Marc Caron), Simon (Christiane Hébert), Bruno (Denise Gagné), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ La direction des funérailles a été confiée à la