TREMBLAY, Colette



À l'Hôpital St-Sacrement, le 22 avril 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Colette Tremblay, épouse de monsieur Henri-Paul Tremblay, fille de feu dame Blanche Bouchard et de feu monsieur Joseph-Eugène Tremblay. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son époux Henri-Paul Tremblay; ses enfants : Martine (François Tardif) et Julie (Jérôme Thomassin); ses petits-enfants : Marie-Ève (Bernard Lapointe), Andréanne (Mathieu Skelling), Rosalie (David McCartney) et Émile; ses arrière-petits-fils : Léo et Aaron. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée : Charlotte, Marie-Paule, Lydie, Antoinette, Jeannine, Berthe, Roger, Berchmans; ses beaux-frères et belles-sœurs : Yolande Tremblay (Raymond Plamondon), feu Thérèse Tremblay (Marcel Lessard), feu Marcel Tremblay (feu Marthe Tremblay), Micheline Tremblay (feu Raymond Racine) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel soignant de l'hôpital Saint-Sacrement. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 11 h 30.Il vous sera possible d'assister à la cérémonie liturgique par webdiffusion à 11 h 30, le 19 mai, en direct, ou en différé pour une courte période par la suite, en cliquant sur le lien VISIONNER LA CÉRÉMONIE ci-dessous de l'avis de décès sur le site web de la Coopérative funéraire des Deux Rives. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à 14 h 15 avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.