GÉLINAS, Joseph-Arthur



Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 25 février 2023, est décédé à l'âge de 82 ans, M. Joseph-Arthur Gélinas, époux de feu Louiselle Langlois, fils de feu Émile-Luc Gélinas et de feu Thérèse Gélinas, demeurant à Trois-Rivières. La famille accueillera parents et amis au, jour des funérailles, à partir de 9 h.Pour y assister par diffusion web https://www.centrerousseau.com/services-offerts/ceremonie-en-direct veuillez communiquer avec la famille pour l'obtention du mot de passe. L'inhumation aura lieu au cimetière St-Barnabé à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, ses frères et ses belles-soeurs : Paul Gélinas (Sylvie Pellerin), Maurice Gélinas (Pauline Gauthier), Suzanne Savary (feu Raymond Gélinas), Annette Emond (feu Paul Langlois) et Lucie (feu Jean-Louis Gélinas); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédé sa soeur, son frère, ses beaux-frère et belles-soeurs : Lise Gélinas et Wally Walford, Gaston Langlois et Gisèle Germain, Suzanne Langlois et Tony Romacieri ainsi que Lucien Langlois et Thérèse Douville. La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel et aux dirigeants de la résidence La Belle Époque pour les huit belles années passées avec eux. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3).