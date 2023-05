ST-PIERRE, Pauline Genest



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 mai 2023, à l'âge de 82ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, madame Pauline Genest, épouse de feu monsieur André St-Pierre, fille de feu monsieur Georges Genest et de feu madame Marie-Rose Noël. Elle demeurait à Lévis, autrefois à Donnacona. La famille recevra les condoléances auà partir de 13 h 30,Madame Genest laisse dans le deuil ses fils: Christian et Pascal; ses petits-enfants : Samuel, Ariane, Victor et Jacob; Roxane (Yanni Corbin); son arrière-petit-fils Harlan. Elle était la soeur et la belle-soeur de Rita (feu Marcel Bédard), feu Madeleine (feu Fernand Bédard), Gaston (Mariette Gauthier), Noël (Suzanne Cyr), Denise (André Dubois), Colette (Lorenzo Bérardinetti), Noé, Laurent (Joany O'Brien), Danielle (Terry Goodfrey), feu Robert (Monique Roy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel de la Résidence Cœur de Marie pour les bons soins prodigués.