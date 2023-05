BERNIER, Anne-Marie



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 29 avril 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée paisiblement entourée de ses proches, dame Anne-Marie Bernier. Elle était l'épouse de feu monsieur Roland Chouinard et la fille de feu monsieur Joseph Bernier et de feu dame Juliette Gamache. Elle demeurait à Québec (secteur Cap-Rouge).La famille vous accueillera aude 18 h à 20 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de St-Jean-Port-Joli le samedi 17 juin 2023 à 11h30. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Manon, Nadine (Francis Belleau) et Marc; son frère Gilles (Thérèse Martin); ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHU de Québec pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Mouvement des Services à la Communauté du Cap-Rouge (MSCCR), Centre communautaire de Cap-Rouge, 4473, rue Saint-Félix, Québec, QC, G1Y 3A6, www.msccr.com/dons ou à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bur. 405, Québec Qc, G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org