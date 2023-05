5 boucheries à visiter avant votre prochain BBQ

À l’aube de la saison des barbecues et à un moment où la consommation de viande est légèrement sur la sellette – pensons à l’impact environnemental d’une surconsommation et à son prix –, il devient tout à fait normal de se questionner nous-mêmes sur notre propre consommation. Lire ici, moins, mais mieux !

Dans cet ordre d’idée, voici 5 boucheries valorisant soit les viandes locales, soit la plus grande qualité possible.

Pascal le Boucher

Photo fournie par Pascal le Boucher

Depuis le tout premier jour de cette boucherie du quartier Villeray, Pascal le boucher affichait haut et fort sa philosophie : « consommez moins de viande, mais choisissez-la mieux ! ». Sept ans plus tard, ce discours résonne encore plus : il priorise non seulement les petits artisans locaux, mais aussi ceux qui valorisent un élevage sain et raisonné. Il n’achète que des carcasses entières et les travaille du museau à la queue. Pour cette raison, il se peut qu’à votre visite, il ne reste plus d’onglet, ou de côte de bœuf... Profitez donc du personnel qualifié pour ouvrir la conversation : il vous orientera vers une coupe ou une viande qui vous conviendra à la perfection. D’ailleurs, les saucisses préparées sur place sont délicieuses.

▸ pascalleboucher.com

▸ 8113 rue Saint-Denis, Montréal

Boucherie Chez Vito

Photo fournie par Boucherie Chez Vito

Faisant partie du décor montréalais depuis près de 40 ans, la Boucherie Chez Vito est plus qu’une simple boucherie : c’est un lieu de partage et de rencontre entre épicuriens... Un endroit où l’on ne vient pas uniquement pour acheter une pièce de viande sans contexte. On ouvre la discussion avec Luca ou Tino – les deux fils qui ont repris le flambeau –, puis on se laisse guider par leurs suggestions. D’ailleurs, fortes chances qu’ils vous emmènent du côté des saucisses, leur spécialité depuis le jour un : veau, bœuf, agneau, volaille... Il y en a pour toutes les occasions et tous les goûts. J’ai personnellement une préférence pour l’onglet de bœuf mariné, simplement prête à être tempérée, puis grillée. On profite de la section épicerie fine pour repartir avec tout le nécessaire pour compléter le festin de grillades.

▸ boucherie-chez-vito.business.site

▸ 5180 rue Saint-Urbain, Montréal

Boucherie Lawrence

Photo fournie par Boucherie Lawrence

On se rend à la Boucherie -Lawrence pour mettre la main non seulement sur une viande d’un producteur local, mais aussi des légumes de saison, des conserves, des cidres et des vins du Québec, ainsi que de succulents sandwichs faits minute. On doit cette boucherie au quatuor qui est aussi propriétaire des restaurants Lawrence et le Larry’s, situés tous deux à quelques mètres, en plein cœur du vibrant quartier Mile-End. La philosophie est claire : faire affaire directement avec les -producteurs (pensons aux viandes, mais aussi aux légumes), puis travailler les bêtes en entier, limitant ainsi l’empreinte écologique. Bœuf, porc, volaille, agneau ou canard, on n’hésite pas à demander au boucher qui est derrière le produit de vous conseiller.

▸ lawrencemtl.com/boucherie

▸ 5237 boulevard Saint-Laurent, Montréal

Marchand du Bourg

Photo fournie par Marchand du Bourg

Le Marchand du Bourg n’est pas une boucherie comme les autres. Si Marc, de son prénom, est boucher depuis toujours, il ne propose que du bœuf Angus de première qualité, lequel est vieilli de 60 jours jusqu’à... trois ans (!). On reconnaît sa viande pour son goût unique d’une richesse aromatique incroyable, mais il faut noter que l’expérience chez lui ne débute pas à la première bouchée de votre steak ; elle débutera sitôt le nez dans la boutique. Un air d’antiquaire laisse flotter un service personnalisé : chaque pièce est coupée à la minute, puis emballée devant vos yeux. La discussion avec M. Bourg prendra certainement la direction du « comment réussir la cuisson parfaite », pendant que sa femme prendra soin de tout réécrire sur un joli papier aide-mémoire pour la maison. Outre la côte de bœuf vieillie, plusieurs autres coupes sont aussi disponibles : filet mignon, contre-filet, bavette, viande hachée, puis, si vous êtes chanceux, des saucissons de bœuf 1 an.

▸ marchand-du-bourg.business.site

▸ 1661 rue Beaubien Est, Montréal

Boucherie Édouard et Léo

Photo fournie par Boucherie Édouard et Léo

Le chef Marc-André Jetté, des restaurants Hoogan et Beaufort et Annette, a eu la brillante audace d’ouvrir une boucherie en ligne au plus fort de la pandémie, avant d’ouvrir deux pignons sur rue, ainsi que plusieurs points de vente dans la grande couronne de Montréal. Avec Édouard et Léo, le chef s’est donné pour mission d’éduquer les gens sur la consommation de viande : « Notre objectif est de conscientiser les gens sur la provenance du porc, du canard, de la volaille ou du bœuf qu’ils achètent, ainsi que de rendre honneur aux artisans, chacun soigneusement sélectionné pour leur savoir-faire et la qualité incroyable de leurs bêtes », explique Marc-André. Sur le site web, il est donc possible d’effectuer une commande pour une livraison directement à notre porte d’une boîte thématique (fête des Mères, BBQ), ou de créer son propre coffret rassemblant les variétés et coupes de viande sélectionnées.

▸ boucherieedouardetleo.com

▸ 55 rue Fleury Ouest, Montréal

▸ 3535 rue de Rouen, Montréal

▸ 165 avenue de l’Équinoxe, Brossard

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com