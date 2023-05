5 choses à savoir pour remettre son vélo en état

Votre vélo a passé l’hiver accroché dehors ou sous un escalier ? Vous avez peur de monter dessus et qu’une roue parte sans crier gare ? Voici ce qu’on enseigne à vérifier dans nos ateliers de vélos chaque semaine pour vous aider à remettre votre destrier en état et, surtout, pour vous permettre d’avoir confiance en lui tout au long de la saison.

Les Roues

La première chose à faire, évidemment, c’est de regonfler les pneus et de resserrer les écrous qui fixent les roues sur le cadre. Une fois les roues refixées et vos pneus gonflés, vous pouvez vérifier plusieurs choses :

Lorsque je roule à vélo, est-ce que ma roue frotte à chaque tour sur les patins de frein ? Si c’est le cas, alors votre roue est « voilée ». Il serait bon de passer voir un mécanicien de vélos pour faire dévoiler la roue. Elle a dû prendre trop de nids-de-poule !

Après la première balade, vérifier si vos pneus sont toujours gonflés. L’un d’eux semble avoir dégonflé ? Avant d’aller voir un mécano, changez votre chambre à air : elle est probablement devenue poreuse et devra donc être changée. D’ailleurs, petit conseil : promenez toujours une chambre à air de côté, on n’est jamais à l’abri d’une crevaison dans la rue !

Les freins

Les freins, on n’y pense pas... jusqu’au jour où ils ne marchent plus dans une descente ! Testez-les bien, plusieurs fois et de manière franche, dans un endroit dégagé et sécuritaire. S’il faut appuyer très fort pour que le vélo s’arrête, les freins méritent d’être resserrés. Si les patins sont très fins, c’est le bon moment pour les changer. Si les câbles sont rouillés, on vous recommande de les faire changer par un mécano. C’est une petite dépense pour éviter un gros accident !

Photo fournie par François Mathieu

La chaîne et les changements de vitesse

On n’entrera pas ici dans les détails de réglage, mais pensez simplement à nettoyer l’ensemble de la chaîne et des changements de vitesse et plateaux avec de l’eau, avant d’huiler le tout légèrement et d’enlever l’excédent avec une guenille.

Photo fournie par François Mathieu

Le cadre

Votre cadre a pris la rouille pendant l’hiver ? S’il s’agit de quelques points de rouille, vous pouvez appliquer du convertisseur de rouille, qui va stopper sa propagation en attendant de repeindre proprement le vélo. Si par contre la rouille semble fragiliser le cadre, alors pas de prise de risque. Passez voir un mécanicien de vélos afin de savoir si le cadre peut être réparé, ou s’il doit tout simplement être changé.

Les accessoires

Dernier point, mais non le moindre : vérifiez tous les petits accessoires qui assurent votre sécurité : fonctionnement des lumières, du klaxon, des rétroviseurs, accrochage solide du porte-bagages ou porte-bébé.

Et voilà ! En 5 petites vérifications, vous êtes prêt à partir pour toute la saison. Bon vent !