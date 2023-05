PLAMONDON, Paul-Aimé



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 28 avril 2023, paisiblement et à l'aube de ses 99 ans, est décédé notre merveilleux papa Paul-Aimé. Il était l'époux de feu dame Raymonde Robitaille, fils de feu Élisabeth Vézina et de feu Philéas Plamondon. Autrefois de Saint-Raymond, il demeurait à Québec.et de là au cimetière paroissial pour l'inhumation des cendres. La famille recevra les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie. Il est allé rejoindre sa Raymonde adorée, ses frères Laurent et Lucien, de même que sa sœur Thérèse. Il laisse dans le deuil, outre ses deux filles : Agathe (John Tontsch) et Lise (François Rousseau); ses sœurs : Jeannine (feu Gilles Desalliers) et Armande (feu Paul Lachance); son beau-frère René Robitaille (feu Françoise Plamondon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1-888-939-3333, www.cancer.ca, 1040, Belvédère, bur.214, Québec (Qc) G1S 3G3.