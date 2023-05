BINET-TANGUAY, Rollande



Au Centre d'Hébergement de St-Jean-Eudes, le 6 mai 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Rollande Binet, épouse de feu Yvon Tanguay. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le mercredi 17 mai de 19 h à 21 h 30 au centre commémoratifL'inhumation suivra au cimetière paroissial, rue Wilbrod-Robert. Madame Binet laisse dans le deuil ses enfants : Joan (Daniel Lavoie), Jocelyn (Nicole Langlais), Hélène, Jacquelin (Jocelyne Lachance), Marie-Josée (Michel Fradette) et Jean-François (Nathalie Soucy) ; ses petits-enfants : Valérie, Véronique, Stéphanie, Marie-Chantal, Dominic, Caroline, Lisa-Marie, Alexis, feu Léonie, Léandre, William, Philippe et Loïc ; ses arrière-petits-enfants ; son frère Jean-Marc Binet (feu Claudette Thomassin) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tanguay : Yval (Jacqueline Dubeau), Henriette (feu Yvon Laramée), Pierrette (feu Lorenzo Gagné), Gilles (Aline Jolin), Ginette (Jacques Brousseau) et Guy (Marie-Claire Beaulé), Yvon Lagacé (feu Lily Tanguay) ainsi que plusieurs neveux et nièces, tout particulièrement son filleul Pierre Lagacé. La famille remercie le personnel du Centre d'Hébergement de St-Jean-Eudes pour leur dévouement et les bons soins prodigués.