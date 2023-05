COULOMBE, Marcel



Entouré de l'amour des siens, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 avril 2023, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédé monsieur Marcel Coulombe, époux de madame Thérèse Bernier, fils de feu madame Bernadette Boucher et de feu monsieur Antonio Coulombe. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 16h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre son épouse, Thérèse Bernier, il laisse dans le deuil ses filles: Sylvie et son ami Richard Therrien ainsi que Chantal et son conjoint Marco Labonté; ses petits-enfants: Marc-Antoine Nadeau et sa conjointe Claudie-Anne Pigeon ainsi qu'Aurélie Nadeau et son conjoint Louis-Philippe Paquin et son arrière-petit-fils Edouard; sa belle-sœur Lucille Bureau, épouse de feu Roland Bernier de même que de nombreux neveux, nièces, cousins et cousines. Marcel est allé rejoindre son frère Gérard Coulombe, Marco Nadeau le père de ses petits-enfants ainsi que les beaux-frères, belles-sœurs et autres membres de la famille de son épouse et de la famille Coulombe qui l'ont précédé. Il laisse également dans le deuil plusieurs autres parents, amis de même que ses confrères retraités du Réseau de Transport de la Capitale (RTC). La famille de monsieur Coulombe tient à remercier le personnel soignant de l'Unité Courte Durée Gériatrique de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins et le soutien apporté dans les derniers moments de la vie de Marcel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec (IUCPQ-Hôpital Laval). Des formulaires seront disponibles sur place.