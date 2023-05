OUELLET, Soeur Rachel



À la Maison Bon-Pasteur, le 10 mai 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée Soeur Rachel Ouellet (Soeur Marie-Julien). Elle était la fille de feu dame Alma Morin et de feu monsieur Irénée Ouellet. Autrefois de Saint-Hubert de Sherbrooke, elle demeurait à Québec.lle laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse; les affilié(e)s à la Congrégation; sa soeur Lise Ouellet; son frère Denis Ouellet (Lise Connely); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.L'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles, au 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Qc) G1N 3Y6. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Charités Bon-Pasteur, au 2550, Marie-Fitzbach, Québec (Qc) G1V 2B2.