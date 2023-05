Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Frontières

Photo fournie par SPHÈRE FILMS

Pascale Bussières prouve une fois de plus l’étendue de son talent dans ce drame psychologique du réalisateur Guy Édoin (Marécages, Ville-Marie) qui flirte subtilement avec les codes du cinéma d’épouvante. L’actrice y incarne avec beaucoup de justesse une fermière des Cantons-de-l’Est dont le quotidien est bouleversé par un accident tragique. Micheline Lanctôt, Marilyn Castonguay et Christine Beaulieu offrent aussi de belles performances dans cet hommage touchant à la sororité et à la solidarité familiale.

► Où : Offert en vidéo sur demande

—Maxime Demers

Un documentaire qui secoue

Photo fournie par vrai

Larmes de rage, larmes de tristesse. Ceci n’est pas un accident, le documentaire très médiatisé de Philippe Falardeau sur la tragédie ferroviaire qui a défiguré Lac-Mégantic, en 2013, réalise le tour de force de nous indigner et de nous émouvoir à la puissance 1000. Les quatre épisodes de cette œuvre essentielle mettent en lumière comment, dans l’industrie ferroviaire, la sécurité doit céder le pas aux impératifs économiques, sous le regard complaisant des autorités. Devant tant d’injustices, on a parfois envie de lancer notre télécommande dans l’écran. C’est efficace à ce point.

► Où : Lac-Mégantic : ceci n’est pas un accident est offert sur la plateforme Vrai.

—Cédric Bélanger

Un Premier arrêt pour Philippe Tremblay

Certains l’ont connu à La Voix, d’autres sous les habits de Quasimodo dans la mouture actuelle du spectacle musical Notre Dame de Paris. Mais aujourd’hui, Philippe Tremblay déploie son univers musical bien à lui avec Premier arrêt, un recueil de six chansons originales de son cru.

Sa voix rauque vient ici se mettre au service d’une pop teintée de folk et de country, fruit de la maturité et de l’expérience acquises au fil des ans. Résultat : une première carte de visite porteuse de moult promesses pour un jeune chanteur au talent aussi unique qu’indéniable.

► Où : Disponible sur les plateformes

—Bruno Lapointe

Lire, cuisiner, réutiliser et économiser

Photo fournie par Trécarré

La foodie derrière le blogue Cinq Fourchettes, Nancy Bordeleau, nous présente un deuxième livre de recettes qui sont épatantes de simplicité. Ses 75 repas « vide-frigo » sont colorés, savoureux, inventifs, économiques et rapidement réalisables. On profite du week-end pour bien manger (deux fois plutôt qu’une) en tentant l’une de ses « recettes deux en un » : une paire de recettes comprenant un plat secondaire exécuté à partir d’une recette principale. Coup de cœur également pour les « recettes parfaitement récupérées » permettant d’utiliser des restes en collations, sauces ou desserts.

► Se régaler sans se ruiner, de Nancy Bordeleau, aux Éditions Trécarré

—Sarah-Émilie Nault